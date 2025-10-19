Η βαθμολογία μετά από το διπλό του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια
Η βαθμολογία μετά από το διπλό του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Πέρασε πρώτος ο ΠΑΟΚ μετά το 2-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια επί της ΑΕΚ - Έχασε έδαφος ο ΠΑΟ, μόνος 4ος ο Βόλος

Η βαθμολογία μετά από το διπλό του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια
Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. 

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέκου επικράτησε 2-0 εκτός έδρας της ΑΕΚ και την έριξε από την κορυφή. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε μετά από τον Ολυμπιακό και την Ένωση και είναι μόνος πρώτος. 

Ο Παναθηναϊκός έχασε δύο βαθμούς στη Θεσσαλονίκη αφού έμεινε στο 1-1 με τον Άρη ενώ κερδισμένος της αγωνιστικής είναι και ο Βόλος που επικράτησε 2-1 του Πανσερραϊκού και είναι 4ος. 

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 7 αγώνες)

  1. ΠΑΟΚ 17
  2. Ολυμπιακός 16 
  3. ΑΕΚ 16
  4. Βόλος 12
  5. Λεβαδειακός 11
  6. Άρης  11
  7. Παναθηναϊκός 9 
  8. Κηφισιά 8
  9. Παναιτωλικός 7
  10. Ατρόμητος 6
  11. ΟΦΗ 6
  12. Πανσερραϊκός 5
  13. ΑΕΛ 4
  14. Αστέρας Τρίπολης 3

*Ο Παναθηναϊκός, ΟΦΗ έχουν αγώνα λιγότερο. 

