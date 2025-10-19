Η βαθμολογία μετά από το διπλό του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέκου επικράτησε 2-0 εκτός έδρας της ΑΕΚ και την έριξε από την κορυφή. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε μετά από τον Ολυμπιακό και την Ένωση και είναι μόνος πρώτος.Ο Παναθηναϊκός έχασε δύο βαθμούς στη Θεσσαλονίκη αφού έμεινε στο 1-1 με τον Άρη ενώ κερδισμένος της αγωνιστικής είναι και ο Βόλος που επικράτησε 2-1 του Πανσερραϊκού και είναι 4ος.

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 7 αγώνες)

ΠΑΟΚ 17 Ολυμπιακός 16 ΑΕΚ 16 Βόλος 12 Λεβαδειακός 11 Άρης 11 Παναθηναϊκός 9 Κηφισιά 8 Παναιτωλικός 7 Ατρόμητος 6 ΟΦΗ 6 Πανσερραϊκός 5 ΑΕΛ 4 Αστέρας Τρίπολης 3

*Ο Παναθηναϊκός, ΟΦΗ έχουν αγώνα λιγότερο.