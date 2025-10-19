Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Η βαθμολογία μετά από το διπλό του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια
Πέρασε πρώτος ο ΠΑΟΚ μετά το 2-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια επί της ΑΕΚ - Έχασε έδαφος ο ΠΑΟ, μόνος 4ος ο Βόλος
Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέκου επικράτησε 2-0 εκτός έδρας της ΑΕΚ και την έριξε από την κορυφή. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε μετά από τον Ολυμπιακό και την Ένωση και είναι μόνος πρώτος.
Ο Παναθηναϊκός έχασε δύο βαθμούς στη Θεσσαλονίκη αφού έμεινε στο 1-1 με τον Άρη ενώ κερδισμένος της αγωνιστικής είναι και ο Βόλος που επικράτησε 2-1 του Πανσερραϊκού και είναι 4ος.
H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 7 αγώνες)
- ΠΑΟΚ 17
- Ολυμπιακός 16
- ΑΕΚ 16
- Βόλος 12
- Λεβαδειακός 11
- Άρης 11
- Παναθηναϊκός 9
- Κηφισιά 8
- Παναιτωλικός 7
- Ατρόμητος 6
- ΟΦΗ 6
- Πανσερραϊκός 5
- ΑΕΛ 4
- Αστέρας Τρίπολης 3
*Ο Παναθηναϊκός, ΟΦΗ έχουν αγώνα λιγότερο.Ειδήσεις σήμερα:
