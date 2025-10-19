ΣΕΦ: Τοποθετήθηκαν μουσαμάδες για την προστασία του παρκέ από τη βροχή μετά το Ολυμπιακός - Πανιώνιος
Δεν είναι η πρώτη φορά που οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τοποθετούν προστατευτικό στο παρκέ του ΣΕΦ, αφού υπάρχει κίνδυνος λόγω του προβλήματος στην οροφή, το τερέν να βραχεί

Η βροχερή Κυριακή ανάγκασε τους ανθρώπους του ΣΕΦ, μετά το τέλος του Ολυμπιακός - Πανιώνιος, να κάνουν ενέργειες προκειμένου να προστατέψουν το παρκέ του σταδίου.

Με την οροφή να χρειάζεται ακόμη αλλαγή και να «μπάζει» νερά σε κάθε βροχόπτωση, οι άνθρωποι του ΣΕΦ άπλωσαν έναν μουσαμά στο παρκέ, προκειμένου να προστατέψουν το ξύλο, ώστε να μην φουσκώσει, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν.

Το πρόβλημα της οροφής του ΣΕΦ παραμένει άλλωστε, με τον Ολυμπιακό, που έτσι κι αλλιώς δεν έχει πάρει ακόμη το στάδιο στα χέρια του, να μην μπορεί μεσούσης της σεζόν να κάνει κάτι προκειμένου το εν λόγω πρόβλημα να λυθεί.

Έτσι, η βροχόπτωση σηματοδοτεί και κινήσεις όπως η τοποθέτηση μουσαμά, προκειμένου να μην γίνει μεγαλύτερη ζημιά στο κλειστό του Φαλήρου.

Ο Ολυμπιακός περιμένει να υπογραφεί η σύμβαση προκειμένου να πάρει το γήπεδο και να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την βελτίωσή του, με την διαδικασία πάντως να καθυστερεί, χωρίς να υπάρχει επί του παρόντος κάποιος λόγος.


