ΣΕΦ: Τοποθετήθηκαν μουσαμάδες για την προστασία του παρκέ από τη βροχή μετά το Ολυμπιακός - Πανιώνιος

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τοποθετούν προστατευτικό στο παρκέ του ΣΕΦ, αφού υπάρχει κίνδυνος λόγω του προβλήματος στην οροφή, το τερέν να βραχεί