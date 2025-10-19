Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Ο Ολυμπιακός με Γουόκαπ, Φουρνιέ νίκησε άνετα 81-66 τον Πανιώνο στο ΣΕΦ - Δείτε βιντεο
Όπως συνηθίζει στους εντός συνόρων αγώνες του, ο Ολυμπιακός μ' ένα ξέσπασμα στο Β' ημίχρονο έφτασε χωρίς δυσκολίες στη νίκη επί των κυανέρυθρων
Ο Ολυμπιακός μόνο για ένα ημίχρονο ζορίστηκε απέναντι στον Πανιώνιο, με τους Πειραιώτες να πατούν γκάζι στο δεύτερο και να παίρνουν τη νίκη με 81-66.
Με αυτό το αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 3-0, ενώ ο Πανιώνιος υποχώρησε έμεινε χωρίς νίκη στην Stoiximan GBL.
Ο Νιλικίνα και ο Χολ είχαν από 16 για τον Ολυμπιακό, ενώ 14 πρόσθεσε ο Λαρεντζάκης. Παρόλα αυτά, το πιο σημαντικό για τον Γιώργο Μπαρτζώκα ήταν η επιστροφή των Τόμας Γουόκαπ και Εβάν Φουρνιέ στη δράση. Για τον Πανιώνιο ο Λούντζης είχε 20 και ο Πάπας 13.
Ολυμπιακός - Πανιώνιος: Το ματς
Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ άσχημα στο παρκέ, με τον Πανιώνιο να βρίσκει την ευκαιρία και να προηγείται με 2-11 στο 4’. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντέδρασε και μείωσε άμεσα το σκορ, φτάνοντας ακόμη και στο 19-19, πριν η περίοδος κλείσει στο 19-21.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός συνέχισε να κυνηγά τον Πανιώνιο, περνώντας και μπροστά με 25-23 στο 13’. Ο Πανιώνιος παρέμεινε ανταγωνιστικός (37-37 στο 19’), πριν ένα σερί 5-0 δώσει στον Ολυμπιακό το προβάδισμα με 42-37.
Ο Ολυμπιακός πίεσε στην άμυνα και με την επιστροφή του στο παρκέ για την δεύτερη περίοδο και το σκορ στο 23’ έγινε 51-40, με τους Πειραιώτες να φτάνουν για πρώτη φορά σε διψήφιο προβάδισμα. Ο Πανιώνιος δεν έβρισκε λύσεις και ο Ολυμπιακός συνέχιζε να απομακρύνεται, με τον Λαρεντζάκη να κάνει το σκορ 60-45 και τους γηπεδούχουν να κλείνουν έτσι με +15 την περίοδο.
Στην συνέχεια τίποτα δεν άλλαξε, με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν ροτέισιον και τον Πανιώνιο να μην επιτρέπει στην διαφορά να ανέβει περισσότερο, κυρίως χάρη στον Λούντζη. Έτσι, το τέλος του αγώνα βρήκε τον Ολυμπιακό νικητή με 81-66.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Στο δεύτερο ημίχρονο η διαφορά ποιότητας και πάγκο φάνηκε.
Ο MVP... Χολ με 16 πότνους και 7 ριμπάουντ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ... Ο Νιλικίνα με επίσης 16 πόντους, αλλά με 6/13 εντός παιδιάς και ο Λαρεντζάκης με 14.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Μιχάλης Λούντζης ήταν απολαυστικός με 20 πόντους και 5/6 τρίποντα
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Ο Ολυμπιακός είχε 7 μπλοκ στον αγώνα.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η επιστροφή των Γουόκαπ και Φουρνιέ στη δράση.
Πηγή:www.gazzetta.gr
