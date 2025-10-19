Super League 2: Η Καλαμάτα επικράτησε 2-1 στην έδρα της Athens Kallithea και παρέμεινε στην κορυφή του νοτίου ομίλου - Δείτε βίντεο

Αν και αγωνίστηκε με 10 παίκτες από τις αρχές του Β' ημιχρόνου η Καλαμάτα πήρε το τρίποντο στο Ελ Πάσο - Διπλό και για τον Πανιώνιο που νίκησε 1-0 στο Αιγάλεω