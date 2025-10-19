Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Super League 2: Η Καλαμάτα επικράτησε 2-1 στην έδρα της Athens Kallithea και παρέμεινε στην κορυφή του νοτίου ομίλου - Δείτε βίντεο
Αν και αγωνίστηκε με 10 παίκτες από τις αρχές του Β' ημιχρόνου η Καλαμάτα πήρε το τρίποντο στο Ελ Πάσο - Διπλό και για τον Πανιώνιο που νίκησε 1-0 στο Αιγάλεω
Έπεσε η αυλαία της 6ης αγωνιστικής του νοτίου ομίλου της Super League 2 με την Καλαμάτα και τον Πανιώνιο να πανηγυρίζουν σπουδαίες νίκες στις έδρες της Athens Kallithea και Αιγάλεω αντίστοιχα.
Athens Kallithea - Καλαμάτα 1-2
Η Καλαμάτα μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και από την αρχή πίεσε την Athens Kallithea, φτάνοντας γρήγορα το 1-0. Συγκεκριμένα, ο Κρέσπι απέκρουσε εντυπωσιακά το φάουλ του Μορέιρα αλλά από εκείνο το κόρνερ και μετά από εκτέλεση του Γκάμα, ο Παμλίδης ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι πήραν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, έψαξαν την ισοφάριση αλλά αντί αυτού, ο Μορέιρα εκμεταλλεύτηκε το μεγάλο λάθος του Πασαλίδη και του Κρέσπι και στην προσπάθεια του πρώτου να γυρίσει με το κεφάλι στον δεύτερο, ο έμπειρος εξτρέμ σκόραρε για το 2-0 στο 41'.
Βέβαια, από εκεί και πέρα, η Athens Kallithea έθεσε τις βάσεις για ανατροπή στο ματς. Αρχικά μείωσε με εντυπωσιακή κεφαλιά του Μαυρία στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου και με την έναρξη του δεύτερου μέρους, απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα καθώς ο Οικονόμου αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη και αποβλήθηκε. Οι φιλοξενούμενοι άντεξαν στην πίεση, διαχειρίστηκαν το παιχνίδι και έφυγαν με ένα σπουδαίο διπλό από την έδρα της Athens Kallithea, παραμένοντας στην κορυφή.
Athens Kallithea (Πριόνας): Κρέσπι, Πασαλίδης, Ματίγια, Μαυριάς (72′ Παϊσάο), Ινσούα (80′ Φροσύνης), Μεταξάς (64′ Βασιλόγιαννης), Γκολφίνος, Σαταριάνο (72′ Σαρδέλης), Γκαντίγιο, Γκέζος, Ντεντάκης (80′ Πανάγου).
Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Στρούγγης, Τάχατος (76′ λ.τ Λυμπεράκης), Οικονόμου, Κατάλντι (76′ Τσελεπίδης), Τσέλιος (58′ Κωτσόπουλος), Παμλίδης (70′ Σπυράκος), Μορέιρα, Μπρούνο Γκάμα (58′ Τσορνομάζ).
Αιγάλεω - Πανιώνιος 0-1
Σε ένα παιχνίδι με λίγες φάσεις, ο Πανιώνιος έφυγε νικητής από την έδρα του Αιγάλεω με 1-0. Το γκολ της νίκης ήρθε από την εύστοχη εκτέλεση του Παπαγεωργίου στο 44ο λεπτό, με τους γηπεδούχους να αγγίζουν την ισοφάριση στο 58', όμως η κεφαλιά του Ενομό κατέληξε στο δοκάρι του Γιαννακόπουλου. Εν τέλει, αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με τον Πανιώνιο να προσπερνάει ξανά τον Ολυμπιακό Β' και να βρίσκεται στη 2η θέση και στο -2 από την Καλαμάτα.
Αιγάλεω (Βελιτζέλος): Κυρίτσης, Φέλιξ, Ζιούλης, Κωστόπουλος, Τάτσης, Καρρίκι, Αθανασακόπουλος, Τσιλιγγίρης (61′ Καραμπάς), Φοφανά (68′ Κωστέας), Ενομό, Κουϊρουκίδης.
Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Τσαντήλας, Γιένσεν, Αυλωνίτης, Κιάκος (46′ Σαραμαντάς), Μπεχαράνο (64′ Μπελμόντ), Στούπης, Φαν ντερ Βάτερ (64′ Γιακόβλεφ), Μόρσεϊ, Παπαγεωργίου, Μωραΐτης.
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής
Σάββατο 18/10
Χανιά - Μαρκό 1-1
Ηλιούπολη - Ελλάς Σύρου 1-2
Ολυμπιακός Β' - Παναργειακός 2-1
Κυριακή 19/10
Αιγάλεω - Πανιώνιος 0-1
Athens Kallithea - Καλαμάτα 1-2
Η βαθμολογία
1. Καλαμάτα 16
2. Πανιώνιος 14
3. Ολυμπιακός Β 13
4. Athens Kallithea 9
5. Μαρκό 9
6. Ελλάς Σύρου 8
7. Αιγάλεω 5
8. Χανιά 3
9. Παναργειακός 3
10. Ηλιούπολη 1
