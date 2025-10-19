Πανιώνιος: Συμφωνήσαμε με τον Ποτσέκο, αλλά ο Ιταλός τεχνικός έκανε πίσω

Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Πανιώνιος, Θεόδωρος Μικρόπουλος, επιβεβαίωσε τις επαφές των «κυανέρυθρων» με τον Τζιανμάρκο Ποτσέκο και την κατ' αρχήν συμφωνία των δύο πλευρών που δεν υλοποιήθηκε με ευθύνη του Ιταλού
Ο Λούκα Παβίσεβιτς αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του Πανιωνίου, ωστόσο ο αντικαταστάτης του δεν θα είναι τελικά ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο.
Ο Ιταλός τεχνικός ήταν το μεγάλο... κόλπο των κυανέρυρθων που είχαν φτάσει μια ανάσα από την οριστικοποίηση της συμφωνίας τους, αλλά τελικά η ιστορία δεν προχώρησε.
«Δεν θέλω να κρύβομαι, όμως αν θέλετε να μάθετε για ποιον λόγο δεν προχώρησε, πρέπει να ρωτήσετε την άλλη πλευρά. Είχαμε συμφωνήσει, αλλά υπαναχώρησε! Τον προτιμήσαμε για τον χαρακτήρα του, για να δώσει τη φλόγα και το έναυσμα στην ομάδα. Έχει αυτή την "τρέλα" που θέλαμε. Είχαμε έρθει σε συμφωνία. Δεν υπήρχε κάτι γραπτό, βέβαια. Πάμε για τα επόμενα. Ο Ποτζέκο μετάνιωσε» ανέφερε στην κάμερα της ΕΡΤ ο διοικητικός ηγέτης του Πανιωνίου Θεόδωρος Μικρόπουλος και συμπλήρωσε:.
«Θέλω να ευχαριστήσω τον Κρις Χουγκάζ και τον Νίκο Καραγιάννη που προσφέρθηκαν να βοηθήσουν αυτή την περίοδο. Η ομάδα ψάχνει προπονητή και είναι σε επαφές. Ελπίζω να καταφέρουμε μέσα στην εβδομάδα να ανακοινώσουμε κάτι. Χρειάζονται 1-2 αλλαγές στο ρόστερ, είναι θέμα προπονητή. Θα γίνει ό,τι χρειάζεται ώστε ο Πανιώνιος να μην απογοητεύσει τον κόσμο του. Ο Κρις Χουγκάζ θα κοουτσάρει και στο ματς με την Μπουντούτσνοστ».
