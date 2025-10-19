Πανιώνιος: Συμφωνήσαμε με τον Ποτσέκο, αλλά ο Ιταλός τεχνικός έκανε πίσω

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Πανιώνιος, Θεόδωρος Μικρόπουλος, επιβεβαίωσε τις επαφές των «κυανέρυθρων» με τον Τζιανμάρκο Ποτσέκο και την κατ' αρχήν συμφωνία των δύο πλευρών που δεν υλοποιήθηκε με ευθύνη του Ιταλού