Λουίς Ενρίκε: «Δεν ξέρω πότε θα παίξει ξανά ο Ντεμπελέ»
Διαθέσιμοι ξανά στην Παρί οι Ντεζιρέ Ντουέ, Μπράντλεϊ Μπαρκολά και ο αρχηγός Μαρκίνιος
Η επιστροφή των Ουσμάν Ντεμπελέ, Φάμπιαν Ρουίθ και Ζοάο Νέβες καθυστερεί, λίγο πριν η Παρί Σεν Ζερμέν υποδεχθεί τη Στρασμπούρ την Παρασκευή (17/10) για τη Ligue 1 (20:45), γεγονός που υπενθυμίζει πως η ομάδα της πρωτεύουσας δεν έχει ακόμη ξεπεράσει πλήρως τα προβλήματα τραυματισμών της, παρά τα πρώτα σημάδια βελτίωσης.
Δεν είχε ανακοινωθεί επισήμως, αλλά στο κλαμπ υπήρχε η ελπίδα πως ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας θα προλάβαινε τον αγώνα με τη Στρασμπούρ, πριν από το ταξίδι στο Λεβερκούζεν για το Champions League την Τρίτη (21/10, 21:00), ύστερα από αρκετές εβδομάδες απουσίας λόγω τραυματισμού στον μηρό με την εθνική Γαλλίας.
Ωστόσο, ο Ντεμπελέ χαρακτηρίστηκε απλώς «σε φάση επανένταξης» στο λιτό ιατρικό ανακοινωθέν του συλλόγου, ενώ ο προπονητής Λουίς Ενρίκε δήλωσε ότι «δεν γνωρίζει την ημερομηνία επιστροφής του». Ο ποδοσφαιριστής εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή για να συνεχίσει την αποθεραπεία του σε εξειδικευμένη κλινική στη Ντόχα του Κατάρ, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμος.
Η ταυτόχρονη ανακοίνωση της απουσίας των μέσων Φάμπιαν Ρουίθ και Ζοάο Νέβες, που δεν είχαν ενσωματωθεί στις εθνικές τους ομάδες λόγω τραυματισμών, εξανέμισε τις ελπίδες των φιλάθλων να δουν την πλήρη ενδεκάδα της Παρί από αυτή την αγωνιστική.
Υπάρχουν ωστόσο και καλά νέα για το σύλλογο της πρωτεύουσας: οι επιθετικοί Ντεζιρέ Ντουέ (δις σκόρερ στον τελικό του Champions League απέναντι στην Ίντερ, 5-0 στις 31 Μαΐου) και Μπράντλεϊ Μπαρκολά είναι ξανά διαθέσιμοι, όπως και ο αρχηγός Μαρκίνιος, που είχε τραυματιστεί πριν από τη διακοπή.
Ο Κβίτσα Κβαρατσκέλια επίσης αγωνίστηκε ξανά με τη Γεωργία και είναι υποψήφιος για τον αγώνα της Παρασκευής (17/10). Και οι τέσσερις συμμετείχαν στην απογευματινή προπόνηση της Πέμπτης μαζί και ο Ντεμπελέ, στοιχείο που δείχνει ότι η επιστροφή του ίσως δεν είναι τόσο μακριά.
Κι εδώ, πάντως, ο Λουίς Ενρίκε κράτησε χαμηλούς τόνους, δηλώνοντας πριν την προπόνηση: «Μετά τη διακοπή για τις εθνικές, υπάρχει πάντα αβεβαιότητα. Πρέπει να δούμε σε τι κατάσταση επιστρέφουν οι παίκτες, πώς νιώθουν… Υπάρχουν διαφορετικές ατομικές περιπτώσεις που πρέπει να αξιολογήσουμε».
Η βασική του αρχή: «να μη ρισκάρουμε την υγεία των παικτών», όπως υπενθύμισε. Για τον Ζοάο Νέβες, οι εξετάσεις έδειξαν πως χρειάζεται «παράταση του προγράμματος αποκατάστασης για να εξασφαλιστεί πλήρης ανάρρωση πριν την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση».
Ο Λουίς Ενρίκε δεν έχει πάντως λόγο να βιάζεται: η Παρί έχει κερδίσει τους δύο πρώτους αγώνες της στο Champions League και είναι πρώτη στο πρωτάθλημα, διαχειριζόμενη την ένταση της σεζόν με στόχο να επαναλάβει την εξαιρετική περσινή πορεία της.
Ωστόσο, η Στρασμπούρ, που έχει μόλις έναν βαθμό λιγότερο από την Παρί -όπως και η Μαρσέιγ και η Λιόν- δεν είναι μια τυχαία ομάδα. Αν η Παρί παραταχθεί με «δεύτερη» ενδεκάδα, θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή στο Παρκ ντε Πρενς.
Άλλωστε, οι Αλσατοί είχαν νικήσει την Παρί χωρίς τα αστέρια της την άνοιξη στη Μενό. «Ξεκινάμε ξανά με έναν από τους πιο δύσκολους αγώνες», σχολίασε ο Λουίς Ενρίκε, αποθεώνοντας τον προπονητή της Στρασμπούρ Λίαμ Ρόζενιορ και την «νεανική, γεμάτη ενέργεια» ομάδα του.
