Φατίχ Τερίμ: Αναλαμβάνει την Εθνική Τσεχίας μετά από προτροπή του Νέντβεντ, γράφουν τα ΜΜΕ της χώρας

Φατίχ Τερίμ: Αναλαμβάνει την Εθνική Τσεχίας μετά από προτροπή του Νέντβεντ, γράφουν τα ΜΜΕ της χώρας
Φατίχ Τερίμ: Αναλαμβάνει την Εθνική Τσεχίας μετά από προτροπή του Νέντβεντ, γράφουν τα ΜΜΕ της χώρας

Μάλιστα, γίνεται λόγος για μηνιαίο συμβόλαιο ύψους 100.000 ευρώ για τον Τούρκο κόουτς

Ο Φατίχ Τερίμ βρίσκεται ένα βήμα πριν αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Τσεχίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της χώρας, ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού φαίνεται πως είναι η βασική επιλογή της ομοσπονδίας μετά την πρόσφατη απόλυση του Ιβάν Χάσεκ.

Σύμφωνα με τα τσεχικά ΜΜΕ, ο γενικός διευθυντής της ομοσπονδίας, Πάβελ Νέντβεντ, έχει ήδη έρθει σε επαφή με τον 72χρονο προπονητή, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.


Ο ίδιος βρισκόταν χωρίς ομάδα από τον περασμένο Ιούνιο, όταν αποχώρησε από την Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας.

Η Τσεχία βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή μετά την ήττα-σοκ από τα Νησιά Φερόε (2-1) στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026, επομένως βλέπουν ως την καλύτερη λύση έναν έμπειρο τεχνικό που έχει διαγράψει τη δική του πορεία στη Γαλατάσαραϊ και την εθνική Τουρκίας.


