Φατίχ Τερίμ: Αναλαμβάνει την Εθνική Τσεχίας μετά από προτροπή του Νέντβεντ, γράφουν τα ΜΜΕ της χώρας

Μάλιστα, γίνεται λόγος για μηνιαίο συμβόλαιο ύψους 100.000 ευρώ για τον Τούρκο κόουτς
Ο Φατίχ Τερίμ βρίσκεται ένα βήμα πριν αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Τσεχίας.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα της χώρας, ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού φαίνεται πως είναι η βασική επιλογή της ομοσπονδίας μετά την πρόσφατη απόλυση του Ιβάν Χάσεκ.
Σύμφωνα με τα τσεχικά ΜΜΕ, ο γενικός διευθυντής της ομοσπονδίας, Πάβελ Νέντβεντ, έχει ήδη έρθει σε επαφή με τον 72χρονο προπονητή, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.
Μάλιστα, γίνεται λόγος για μηνιαίο συμβόλαιο ύψους 100.000 ευρώ για τον Τούρκο κόουτς.
Ο ίδιος βρισκόταν χωρίς ομάδα από τον περασμένο Ιούνιο, όταν αποχώρησε από την Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας.
Η Τσεχία βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή μετά την ήττα-σοκ από τα Νησιά Φερόε (2-1) στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026, επομένως βλέπουν ως την καλύτερη λύση έναν έμπειρο τεχνικό που έχει διαγράψει τη δική του πορεία στη Γαλατάσαραϊ και την εθνική Τουρκίας.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα της χώρας, ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού φαίνεται πως είναι η βασική επιλογή της ομοσπονδίας μετά την πρόσφατη απόλυση του Ιβάν Χάσεκ.
Σύμφωνα με τα τσεχικά ΜΜΕ, ο γενικός διευθυντής της ομοσπονδίας, Πάβελ Νέντβεντ, έχει ήδη έρθει σε επαφή με τον 72χρονο προπονητή, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.
Çekya Milli Takımı için Fatih Terim iddiası: Alacağı ücreti de duyurdular— NTV Spor (@ntvspor) October 16, 2025
🔗https://t.co/gYQ0O3p36m
Foto: AA pic.twitter.com/s15gkpW2Cr
Μάλιστα, γίνεται λόγος για μηνιαίο συμβόλαιο ύψους 100.000 ευρώ για τον Τούρκο κόουτς.
Ο ίδιος βρισκόταν χωρίς ομάδα από τον περασμένο Ιούνιο, όταν αποχώρησε από την Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας.
Η Τσεχία βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή μετά την ήττα-σοκ από τα Νησιά Φερόε (2-1) στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026, επομένως βλέπουν ως την καλύτερη λύση έναν έμπειρο τεχνικό που έχει διαγράψει τη δική του πορεία στη Γαλατάσαραϊ και την εθνική Τουρκίας.
