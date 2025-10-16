Βίρτους για Βιλντόζα: «Αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιορισμούς, θα ταξιδέψει κανονικά με την ομάδα στη Λυών»
Η ιταλική ομάδα επιβεβαίωσε το περιστατικό με τον Αργεντινό γκαρντ και τη σύζυγό του, ωστόσο η Εισαγγελία διέταξε την άμεση αποφυλάκισή τους
Η Βίρτους Μπολόνια εξέδωσε αναλυτική ανακοίνωση το απόγευμα της Πέμπτης (16/10) σχετικά με ένα σοβαρό περιστατικό στο οποίο ενεπλάκησαν ο παίκτης της, Λούκα Βιλντόζα, και η σύζυγός του, Μιλίτσα Τάσιτς.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Αργεντινός γκαρντ και η σύζυγός του, ενώ επέστρεφαν στο σπίτι τους μετά τον εντός έδρας αγώνα, «πιστεύοντας ότι ήταν θύματα παράνομης συμπεριφοράς από τρίτους», ενεπλάκησαν σε διαμάχη με έναν εργαζόμενο στον τομέα της υγείας που οδηγούσε όχημα του Ιταλικού Ερυθρού Σταυρού. Ο εργαζόμενος ζήτησε την παρέμβαση της αστυνομίας, με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση και την εφαρμογή νομικών μέτρων κατά του αθλητή και της συζύγου του.
Η ανακοίνωση διευκρινίζει ότι το πρωί της Πέμπτης, η Εισαγγελία του Δικαστηρίου της Μπολόνια κοινοποίησε διάταγμα άμεσης αποφυλάκισης χωρίς περιορισμούς, κρίνοντας ότι δεν υπήρχε ανάγκη για περιοριστικά μέτρα.
Καταλήγοντας, η Βίρτους Μπολόνια ξεκαθαρίζει πως ο Λούκα Βιλντόζα θα ταξιδέψει κανονικά μαζί με την υπόλοιπη ομάδα στη Γαλλία για τον αυριανό (17/10, 21:00) εκτός έδρας αγώνα της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague απέναντι στη Βιλερμπάν.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Βίρτους Μπολόνια εκδίδει την ακόλουθη δήλωση σε σχέση με τα γεγονότα που συνέβησαν τη νύχτα μεταξύ 15 και 16 Οκτωβρίου και αφορούσαν τον Λούκα Βιλντόζα και τη σύζυγό του.
Ο παίκτης και η σύζυγός του, ενώ επέστρεφαν στο σπίτι τους μετά τον εντός έδρας αγώνα που διεξήχθη στο PalaDozza, πιστεύοντας ότι ήταν θύματα παράνομης συμπεριφοράς από τρίτους, είχαν μια διαμάχη με έναν εργαζόμενο στον τομέα της υγείας που οδηγούσε όχημα του Ιταλικού Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος ζήτησε την παρέμβαση περιπολικού της αστυνομίας, με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση και την εφαρμογή νομικών μέτρων κατά του αθλητή και της συζύγου του.
Σήμερα το πρωί, η Εισαγγελία του Δικαστηρίου της Μπολόνια κοινοποίησε στα μέρη διάταγμα άμεσης αποφυλάκισης, χωρίς περιορισμούς, υπογεγραμμένο από τον Εισαγγελέα, Δρ Φλάβιο Λαζαρίνι, θεωρώντας ότι δεν υπήρχε ανάγκη για περιοριστικά μέτρα, με την εισαγγελία να παραιτείται από τη συνοπτική δίκη που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι σήμερα.
Είναι σε εξέλιξη ενδελεχείς έρευνες για να διαπιστωθεί τι πραγματικά συνέβη, αλλά, λαμβάνοντας υπόψη το διάταγμα που εκδόθηκε αμέσως από τον Εισαγγελέα, η Βίρτους Μπολόνια με τη συνδρομή του κ. Ματία Γκρασάνι, εκφράζει την απόλυτη εμπιστοσύνη της στο αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων ερευνών της υπεράσπισης, οι οποίες θα υποβληθούν στις αρμόδιες αρχές το συντομότερο δυνατόν.
Ως εκ τούτου, ο παίκτης θα ταξιδέψει μαζί με την υπόλοιπη πρώτη ομάδα για τον εκτός έδρας αγώνα της EuroLeague στη Λυών».
