Βίντεο: Η φάρσα των Μπακς, η επική αντίδραση του Γιάννη και ο ψύχραιμος Θανάσης
SPORTS
Γιάννης Αντετοκούνμπο Θανάσης Αντετοκούνμπο Μιλγουόκι Μπακς Αράχνη Κατσαρίδα

Βίντεο: Η φάρσα των Μπακς, η επική αντίδραση του Γιάννη και ο ψύχραιμος Θανάσης

Η σεζόν ξεκινά σε λίγες ημέρες, τα επιτελεία των ομάδων ετοιμάζονται και οι Μπακς αποφάσισαν να τεστάρουν τους παίκτες τους με μια αράχνη

Βίντεο: Η φάρσα των Μπακς, η επική αντίδραση του Γιάννη και ο ψύχραιμος Θανάσης
Δημήτρης Τυχάλας
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ως πατέρας μικρών παιδιών, προφανώς και έχει δει πολλά επεισόδια από τον... Spiderman.

Ωστόσο, στη θέα  μιας μικρής ψεύτικης αράχνης που εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά του ανοίγοντας ένα κουτί, η αντίδραση του Γιάννη Αντετοκούνμπο μόνο ψύχραιμη δεν ήταν.

Οι διαχειριστές των social media των Μπακς έβαλαν μια ψεύτικη αράχνη μέσα σε ένα κουτάκι και όταν το άνοιγαν, πεταγόταν προς τα έξω.

Ο Γιάννης, ως ο σούπερ σταρ της ομάδας, ήταν ο πρώτος που έπρεπε να... ανοίξει το κουτάκι και όταν το έκανε, αντέδρασε σαν να δέχθηκε επιθετικό φάουλ, καθώς πετάχτηκε προς τα πίσω!

Αντιθέτως, ο Θανάσης ήταν από τους πολύ ήρεμους, ενώ και κάποιοι άλλοι παίκτες των Μπακς δεν έδειξαν να ξαφνιάζονται ιδιαίτερα.

Αρκετοί πάντως, μόλις είδαν την αντίδραση του Γιάννη, θυμήθηκαν την... περιπέτεια που έζησε τον περασμένο Ιούλιο όταν η σύζυγος του ζήτησε τη βοήθεια του προκειμένου να αντιμετωπίσει μια... κατσαρίδα που ανακάλυψε φτιάχνοντας τη ντουλάπα του σπιτιού.

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

«Ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου» - Τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ

Η «θεία Σταματίνα» είναι ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας σε σειρά - Αποθεώθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο Twitter για τις Σέρρες

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και τους δύο 22χρονους: Κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός
Δημήτρης Τυχάλας
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Είσαι συνδρομητής Nova; Τα γρηγορότερα… έρχονται!

Η Nova, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των συνδρομητών της, προχωρά σε αναβάθμιση του ίντερνετ, δίνοντας - τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν και να εργαστούν, με ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης