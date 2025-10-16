Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Ιδιοκτήτης Μπράιτον: «Καμία πίεση στον Χουρζέλερ για να χρησιμοποιήσει τον Κωστούλα»
Ιδιοκτήτης Μπράιτον: «Καμία πίεση στον Χουρζέλερ για να χρησιμοποιήσει τον Κωστούλα»
Ο ιδιοκτήτης της Μπράιτον, Τόνι Μπλουμ, αναφέρθηκε στην πιο ακριβή μεταγραφή της ομάδας του το περασμένο καλοκαίρι και στο γεγονός ότι ο προπονητής Φάμπιαν Χουρζέλερ δεν έχει δώσει ιδιαίτερο χρόνο συμμετοχής στον Μπάμπη Κωστούλα
Το περασμένο καλοκαίρι οι «γλάροι», έβγαλαν από τα ταμεία τους σχεδόν 70 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσουν τον Στέφανο Τζίμα (22 εκατ.) και τον Μπάμπη Κωστούλα (47 εκατ.) με τον πρώτο να έχει πάρει ήδη το βάπτισμα του πυρός σε αγώνες της Premier League και τον δεύτερο να μπαίνει για πρώτη φορά στην αποστολή πριν από 20 ημέρες στην εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 με τη Γουλβς.
Το γεγονός ότι ο Γερμανός τεχνικός της ομάδας Φάμπιαν Χουρζέλερ δεν δείχνει να θεωρεί έτοιμο ακόμη τον 18χρονο επιθετικό έχει προκαλέσει αρκετή συζήτηση στην Αγγλία, με τον πρόεδρο της Μπράιτον, Τόνι Μπλουμ να εξηγεί τι ακριβώς συμβαίνει.
«Κάθε νεαρός παίκτης εξελίσσεται με διαφορετικό ρυθμό και ο Φάμπιαν ξέρει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να τους εντάξει στην ομάδα», εξήγησε ο Μπλουμ σε συνέντευξή του και συμπλήρωσε:. «Ακόμη και αν δαπανούμε σημαντικά ποσά για νεαρούς ποδοσφαιριστές, δεν υπάρχει πίεση να παίξουν αμέσως. Ούτε κατά διάνοια. Έχουμε ένα εξαιρετικό ρόστερ με μεγάλο βάθος, και αυτό μας επιτρέπει να περιμένουμε. Θα μπουν στην ενδεκάδα όταν ο προπονητής θεωρήσει ότι είναι έτοιμοι».
Ο Χουρζέλερ ακολουθεί παρόμοια τακτική και με τον 19χρονο Τόμι Γουότσον, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Σάντερλαντ έναντι 10 εκατομμυρίων λιρών. Ο νεαρός Άγγλος έχει καθίσει στον πάγκο σε τρία από τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια, χωρίς ακόμη να κάνει ντεμπούτο.
Η συζήτηση πάντως για τα λεπτά συμμετοχής που δικαιούται ο Κωστούλας άνοιξε ξανά μετά το γκολ που πέτυχε με την Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας στη νίκη με 2-1 επί της Σλοβακίας, ενώ αγωνίστηκε τόσο εναντίον των Γερμανών (νίκη με 3-2) όσο και κόντρα στη Λετονία (ως αλλαγή), όπου σκόραρε ο συμπαίκτης του στη Μπράιτον Στέφανος Τζίμας.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου» - Τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ
Η «θεία Σταματίνα» είναι ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας σε σειρά - Αποθεώθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο Twitter για τις Σέρρες
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και τους δύο 22χρονους: Κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός
Το γεγονός ότι ο Γερμανός τεχνικός της ομάδας Φάμπιαν Χουρζέλερ δεν δείχνει να θεωρεί έτοιμο ακόμη τον 18χρονο επιθετικό έχει προκαλέσει αρκετή συζήτηση στην Αγγλία, με τον πρόεδρο της Μπράιτον, Τόνι Μπλουμ να εξηγεί τι ακριβώς συμβαίνει.
Owner Tony Bloom says Brighton’s young summer signings will “get into the first team when Fabian (Hurzeler) deems them to be ready.” #BHAFC https://t.co/8ly6Gm3SDR— Andy Naylor (@AndyNaylorBHAFC) October 16, 2025
«Κάθε νεαρός παίκτης εξελίσσεται με διαφορετικό ρυθμό και ο Φάμπιαν ξέρει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να τους εντάξει στην ομάδα», εξήγησε ο Μπλουμ σε συνέντευξή του και συμπλήρωσε:. «Ακόμη και αν δαπανούμε σημαντικά ποσά για νεαρούς ποδοσφαιριστές, δεν υπάρχει πίεση να παίξουν αμέσως. Ούτε κατά διάνοια. Έχουμε ένα εξαιρετικό ρόστερ με μεγάλο βάθος, και αυτό μας επιτρέπει να περιμένουμε. Θα μπουν στην ενδεκάδα όταν ο προπονητής θεωρήσει ότι είναι έτοιμοι».
Ο Χουρζέλερ ακολουθεί παρόμοια τακτική και με τον 19χρονο Τόμι Γουότσον, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Σάντερλαντ έναντι 10 εκατομμυρίων λιρών. Ο νεαρός Άγγλος έχει καθίσει στον πάγκο σε τρία από τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια, χωρίς ακόμη να κάνει ντεμπούτο.
Η συζήτηση πάντως για τα λεπτά συμμετοχής που δικαιούται ο Κωστούλας άνοιξε ξανά μετά το γκολ που πέτυχε με την Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας στη νίκη με 2-1 επί της Σλοβακίας, ενώ αγωνίστηκε τόσο εναντίον των Γερμανών (νίκη με 3-2) όσο και κόντρα στη Λετονία (ως αλλαγή), όπου σκόραρε ο συμπαίκτης του στη Μπράιτον Στέφανος Τζίμας.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου» - Τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ
Η «θεία Σταματίνα» είναι ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας σε σειρά - Αποθεώθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο Twitter για τις Σέρρες
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και τους δύο 22χρονους: Κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα