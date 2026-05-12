Από το TACO, στο NACHO: Πώς η Wall Street ποντάρει στις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό
Περίπου ένα χρόνο αφότου το ακρωνύμιο «TACO» — που σημαίνει «Ο Τραμπ πάντα δειλιάζει» — μετατράπηκε από ένα viral αστείο σε μια σοβαρή πηγή κερδών, οι χρηματιστές και οι αναλυτές στη Wall Street έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν το «NACHO», δηλαδή: «Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να ανοίξει το Ορμούζ». Ο νομπελίστας Πολ Κρούγκμαν αναφέρθηκε στο ακρωνύμιο σε μια πρόσφατη ανάρτηση στο Substack.
«Ποτέ δεν πίστεψα στο TACO, το οποίο αρχικά αφορούσε τους δασμούς: ο Τραμπ, στην πραγματικότητα, δεν αναίρεσε την καταστροφική δασμολογική του πολιτική, αν και υποχώρησε στην αντιπαράθεσή του με την Κίνα. Αλλά το NACHO φαίνεται σωστό. Το Ορμούζ δε θα ανοίξει μέχρι η οικονομική ζημιά από το κλείσιμό του να γίνει πολύ πιο σοβαρή».
Κάποιοι μπορεί να πουν ότι το «TACO trade» συνέβαλε στην επιστροφή των κύριων αμερικανικών δεικτών μετοχών σε επίπεδα ρεκόρ, αν και οι επενδυτές μετοχών έχουν βρει πολλά άλλα θετικά στοιχεία στα οποία μπορούν να επικεντρωθούν.
Ωστόσο, στις αγορές ομολόγων και εμπορευμάτων, το «NACHO trade» κυριαρχεί. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν ανέβει, και τα παράγωγα επιτοκίων έχουν αρχίσει να προεξοφλούν μεγαλύτερη πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στα τέλη του επόμενου έτους.
Οι δείκτες των μακροπρόθεσμων προσδοκιών των αναλυτών έχουν επίσης σηματοδοτήσει ότι αυξάνονται οι εκτιμήσεις για επίμονο πληθωρισμό. Ως αποτέλεσμα, η καμπύλη αποδόσεων των ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου έχει συμπιεστεί, αντανακλώντας μια δυναμική που οι επενδυτές είχαν παρατηρήσει το 2022.
Η διαφορά μεταξύ των αποδόσεων του 2ετούς ομολόγου του Δημοσίου και του 30ετούς ομολόγου του Δημοσίου έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 20 μονάδες βάσης από τα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dow Jones Market Data.
Η επιρροή του NACHO είναι επίσης εμφανής στις αγορές εμπορευμάτων, όπου οι τιμές του αργού πετρελαίου συνεχίζουν να κυμαίνονται γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet.
«Οι αγορές πετρελαίου δεν αποτιμούν την πιθανότητα σύναψης συμφωνίας. Οι μετοχές απλά είτε αποτιμούν ότι θα συναφθεί συμφωνία, είτε ότι δεν έχει σημασία αν συναφθεί ή όχι», δήλωσε στο MarketWatch ο Μαρκ Χάκετ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς της Nationwide.
Μια ισχυρή περίοδος εταιρικών αποτελεσμάτων για το α’ τρίμηνο βοήθησε τις μετοχές να αντισταθούν στην έλξη του «NACHO trade», ενώ οι αναλυτές της Wall Street σπεύδουν να αναθεωρήσουν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για τα κέρδη του 2026 και ύστερα.
Όπως σημείωσε ο Χάκετ, οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η τελευταία κρίση στις τιμές του πετρελαίου δε θα εμποδίσει τα εταιρικά κέρδη να εκτοξευθούν φέτος. Η μαζική ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης συμβάλλει στην άνοδο των μετοχών εταιρειών ημιαγωγών και των βιομηχανικών επιχειρήσεων.
Ωστόσο, ενώ οι δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη αποτέλεσαν έναν παράγοντα που ενέτεινε τις προσδοκίες για την αύξηση του ΑΕΠ το 2026, ο Χάκετ ανέφερε μερικά άλλα πλεονεκτήματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διατήρηση της ανοδικής πορείας της αμερικανικής οικονομίας.
«Έχουμε τον κύκλο επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, το One Big Beautiful Bill που ενθαρρύνει τους καταναλωτές, τη μετάβαση της Fed από την ποσοτική σύσφιξη στην ποσοτική χαλάρωση και την επιστροφή των δασμών. Επιπλέον, έχουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο και την 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας», προσέθεσε ο Χάκετ.
Ενώ οι καταναλωτές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πληθωρισμό, η αύξηση των μισθών συνεχίζει να ξεπερνά την άνοδο των τιμών καταναλωτή, όπως επεσήμανε. Τα περισσότερα βασικά οικονομικά στοιχεία, από τις εβδομαδιαίες μετρήσεις των αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας έως τις έρευνες για τη μεταποιητική δραστηριότητα, κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, σημείωσε.
Πηγή: newmoney.gr
