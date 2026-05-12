Πληθωρισμός και πετρέλαιο φρέναραν το ράλι της Wall Street
Οι περισσότερες αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν μετά τα ισχυρότερα στοιχεία πληθωρισμού και τη νέα άνοδο του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για το Ιράν και επανεκτιμούν την πορεία των επιτοκίων από τη Fed
Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη Wall Street στη συνεδρίαση της Τρίτης, καθώς τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες αποδείχθηκαν υψηλότερα των εκτιμήσεων, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν σε αδιέξοδο. Έτσι, S&P 500 και Nasdaq έχασαν τα υψηλά τους, με τον τεχνολογικό κλάδο και δη, τις εταιρείες ημιαγωγών να δέχονται τις ισχυρότερες πιέσεις.
Στο ταμπλό, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,16% στις 7.400 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε πτώση ύψους 0,71% στις 26.088 μονάδες. Ωστόσο, ο Dow Jones κατάφερε να καλύψει το αρνητικό έδαφος και τελικά να «κλείσει» με μικρή άνοδο 0,11% στις 49.760 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις συνέχισαν την ανοδική τους πορεία με το 10ετές να κερδίζει άλλες πέντε μονάδες στο 4,46% και το 2ετές να φτάνει στο 3,99%
Οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τα πιο ριψοκίνδυνα assets μετά τα υψηλότερα του αναμενόμενου στοιχεία πληθωρισμού για τον Απρίλιο και με δεδομένο το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή.
Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε τον Απρίλιο, κυρίως λόγω της ανόδου στις τιμές των καυσίμων μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 3,8% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό ανόδου από το 2023. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,6%.
Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια, αυξήθηκε επίσης περισσότερο από τις εκτιμήσεις, κατά 0,4% σε σχέση με τον Μάρτιο και 2,8% σε ετήσια βάση.
Τα στοιχεία επιβεβαίωσαν ότι η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου μεταφέρεται πλέον έντονα στον καταναλωτή. Ο δείκτης ενεργειακών τιμών αυξήθηκε κατά 3,8% μέσα στον Απρίλιο, συμβάλλοντας σε περισσότερο από το 40% της συνολικής μηνιαίας αύξησης του πληθωρισμού. Σε ετήσια βάση, οι τιμές ενέργειας εκτινάχθηκαν κατά 17,9%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2022, ενώ οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν κατά 28,4% σε σχέση με έναν χρόνο πριν, ήτοι η μεγαλύτερη άνοδος από τον Ιούλιο του 2022.
«Τα σημερινά στοιχεία δείχνουν τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών βενζίνης σε πολλά στοιχεία του δείκτη τιμών καταναλωτή. Δεν υπάρχει εύκολη ή γρήγορη λύση για τον πληθωρισμό που προκαλείται από την ενέργεια και οι προσδοκίες για επιδείνωση αυξάνονται», υποστήριξε ο Όλιβερ Πέρσε της Wealthspire Advisors. «Αυτό, σε συνδυασμό με τα ολοένα πιο μεικτά στοιχεία για την οικονομία και την αγορά εργασίας, κάνει τη δουλειά της Fed πολύ δύσκολη και πιθανότατα θα αναγκάσει την FOMC να διατηρήσει τα επιτόκια στα τρέχοντα επίπεδα για αρκετό διάστημα, κάτι που δεν θέλουν να ακούσουν οι αγορές», πρόσθεσε.
«Τα ισχυρά στοιχεία πληθωρισμού τρόμαξαν τους επενδυτές και πιθανότατα βάζουν τέλος στις προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια σύντομα — ή ακόμη και πριν από το 2028», τόνισε από την πλευρά του και ο Τζέικ Ντόλαρχαϊντ της Longbow Asset Management.
Μετά τα στοιχεία αυτά, οι αγορές χρήματος αναπροσάρμοσαν σημαντικά τις εκτιμήσεις τους για την πορεία της νομισματικής πολιτικής. Σύμφωνα με το CME FedWatch, η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου ανέρχεται πλέον περίπου στο 13,5%, ενώ για τον Δεκέμβριο οι πιθανότητες αυξάνονται αισθητά και κινούνται κοντά στο 32% με 36%. Παράλληλα, ολοένα περισσότεροι traders εκτιμούν ότι η Fed ίσως αναγκαστεί να διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή ακόμη και προχωρήσει σε πρόσθετες αυξήσεις μέσα στο 2027.
Σημειωτέον ότι η έκθεση για τον πληθωρισμό δημοσιεύτηκε σε μια μεταβατική περίοδο για τη Federal Reserve, καθώς η θητεία του Τζερόμ Πάουελ λήγει την ερχόμενη Παρασκευή, 15 Μαΐου. Τη θέση του αναμένεται να αναλάβει ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ, Κέβιν Γουόρς, ο οποίος σήμερα πήρε το πράσινο φως της Γερουσίας για το διορισμό του ως διοικητή στο ΔΣ, με την ψηφοφορία για την τοποθέτηση του στο τιμόνι της κεντρικής τράπεζας να ακολουθεί πιθανότατα αύριο, Τετάρτη.
Οι πιέσεις στις αγορές εντάθηκαν αφού ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, χαρακτηρίζοντας την απάντηση της Τεχεράνης «ένα κομμάτι σκουπίδι» και προειδοποιώντας ότι η εκεχειρία βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη».
«Δεν χρειάζεται να βιαστούμε», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη. «Έχουμε αποκλεισμό που τους στερεί χρήματα. Είναι πολύ απλό: δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, γιατί θα το χρησιμοποιήσουν».
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το CNN, ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς οι διαπραγματεύσεις παραμένουν στάσιμες.
Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η επικείμενη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα και η συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ ίσως συμβάλουν στην αποκλιμάκωση, καθώς το Πεκίνο, που είναι σημαντικός αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, θα μπορούσε να ασκήσει σημαντικές πιέσεις στην Τεχεράνη αλλά και να λειτουργήσει ως εγγυητής μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας. Ωστόσο, για την ώρα και όσο το αδιέξοδο παραμένει κρατώντας κλειστά και τα Στενά του Ορμούζ, η αβεβαιότητα θα συντηρεί τις πετρελαϊκές τιμές σε υψηλά επίπεδα, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι χαρακτηριστικό ότι η προθεσμιακή τιμή του Brent «έκλεισε» την Τρίτη κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι.
Μέχρι στιγμής, πάντως, τα εταιρικά κέρδη συνεχίζουν να επισκιάζουν τις γεωπολιτικές ανησυχίες. Παρά το γεγονός ότι το αδιάκοπο ράλι και τα συνεχή ρεκόρ αυξάνουν τον κίνδυνο μιας απότομης διόρθωσης, η πλειονότητα των αναλυτών της Wall Street διατηρεί θετική στάση, στηριζόμενη στις ιστορικά ισχυρές επιδόσεις των επιχειρήσεων.
Η παγκόσμια αύξηση εταιρικών κερδών βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο τετραετίας, κυρίως λόγω των τεχνολογικών εταιρειών, σύμφωνα με τον Μπίνκι Τσάντα της Deutsche Bank. Παράλληλα, τα αμερικανικά εταιρικά αποτελέσματα ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις με τη μεγαλύτερη διαφορά εκτός της περιόδου της πανδημίας Covid-19 από το 2013 μέχρι τώρα.
Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η eBay απέρριψε πρόταση εξαγοράς ύψους 56 δισ. δολαρίων από την GameStop και τον διευθύνοντα σύμβουλό της Ράιαν Κοέν, χαρακτηρίζοντας την πρόταση «ούτε αξιόπιστη ούτε ελκυστική». H εξέλιξη αυτή άφησε κερδισμένη τη μετοχή της.
Άλμα άνω του 17% και για την Quantum Computing, αφού η εταιρεία λογισμικού ανακοίνωσε έσοδα πρώτου τριμήνου υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών.
Στον αντίποδα, η μετοχή της Hims & Hers Health υποχώρησε κατά 14% μετά την ανακοίνωση ζημιών πρώτου τριμήνου και πωλήσεων χαμηλότερων των εκτιμήσεων της Wall Street, ενώ απώλειες άνω του 17% υπέστη η μετοχή της Under Armour μετά από απογοητευτικά αποτελέσματα και guidance.
Συνολικά ο τεχνολογικός κλάδος δέχτηκε το ισχυρότερο κύμα ρευστοποιήσεων με μεγαλύτερες χαμένες τις εταιρείες ημιαγωγών. Αρνητική πρωταγωνίστρια η Micron Technology, που είχε οδηγήσει την κούρσα της αγοράς τις προηγούμενες ημέρες κερδίζοντας πάνω από 37% την τελευταία εβδομάδα, αλλά σήμερα έχασε περίπου 4%. Μαζί της πτωτικά κινήθηκαν η AMD και η Qualcomm.
