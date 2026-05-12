Ο Μαμντάνι αποσύρει το μέτρο για την αύξηση στον φόρο ακίνητης περιουσίας
Ήταν μια αντιδημοφιλής επιλογή με την οποία διαφωνούσαν ακόμη και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, εγκατέλειψε το σχέδιό του να αυξήσει τους φόρους ακίνητης περιουσίας για τους κατοίκους της Νέας Υόρκης, ένα μέτρο που αποσκοπούσε στη μείωση του ελλείμματος, αλλά ήταν αντιδημοφιλές.
Η απόφαση για την απόσυρση αναμένεται να συμπεριληφθεί στο προσχέδιο προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιουλίου 2026, αναφέρει το Bloomberg.
Ο Μαμντάνι απείλησε να αυξήσει τους φόρους ακίνητης περιουσίας κατά σχεδόν 10% ως μέσο πίεσης προς την κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ για περισσότερη χρηματοδότηση.
Ωστόσο, πολλά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, μεταξύ τους και η πρόεδρος του σώματος Τζούλι Μενίν, είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους στο σχέδιο. Το Συμβούλιο ήταν αυτό που θα ενέκρινε την όποια αύξηση.
Σε κάθε περίπτωση, το προσχέδιο του προϋπολογισμού προκάλεσε ανησυχία στις εταιρείες πιστοληπτικής αξιολόγησης, οι οποίες άλλαξαν την προοπτική τους για την πόλη σε αρνητική, επικαλούμενες τα μακροπρόθεσμα διαρθρωτικά ελλείμματα της πόλης. Ο δήμαρχος είχε επίσης προτείνει να αντληθούν σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια από τα αποθεματικά της πόλης, τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε περιόδους δημοσιονομικής καταστροφής, για να συμβάλουν στην κάλυψη του ελλείμματος.
Ο Μαμντάνι προειδοποιεί εδώ και καιρό για την οικονομική κατάσταση της πόλης και ζητά την επιβολή υψηλότερων φόρων στους πλούσιους και στις εταιρείες για να ενισχύσουν τον προϋπολογισμό της Νέας Υόρκης. Είναι ένα από τα λίγα μέτρα που μπορεί να πάρει χωρίς την έγκριση της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.
