Προκριματικά Μουντιάλ: Έκλεισε «εισιτήριο» για τις ΗΠΑ η Αγγλία, τρομερό ρεκόρ ο Ρονάλντο - Δείτε γκολ

Είκοσι πέντε έγιναν πλέον οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει και μαθηματικά το «εισιτήριο» για τους τελικούς του Μουντιάλ 2026. Η Αγγλία έγινε το βράδυ της Τρίτης (14/10) η πρώτη ομάδα από την Ευρώπη που εξασφάλισε την πρόκριση για τα γήπεδα των ΗΠΑ το προσεχές καλοκαίρι, μετά την ευρεία νίκη της επί των Λετονίας (5-0) στον 11ο όμιλο.
Ο φοβερός και τρομερός Κριστιάνο Ρονάλντο στα 40 του χρόνια έφερε την Πορτογαλία μία ανάσα από την τελική φάση του Μουντιάλ 2026, αλλά ο Σομποσλάι χάλασε το «πάρτι» των Ιβήρων στις καθυστερήσεις, γράφονταςε το τελικό 2-2. Ο CR7, πάντως, «έγραψε» άλλο ένα μεγάλο ρεκόρ στην πλούσια συλλογή του. Με τα δύο τέρματα που σημείωσε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Ουγγαρία, έφτασε τα 40 κι έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε προκριματικούς Παγκοσμίων Κυπέλλων. Οι Ίβηρες, δύο αγωνιστικές πριν ολοκληρωθούν τα προκριματικά έφτασαν τους 10 βαθμούς, πέντε περισσότερους από τον αποψινό τους αντίπαλο και βρίσκονται «αγκαλιά» με την απευθείας πρόκριση.
Η Αγγλία με... οδηγό τον Χάρι Κέιν (2 γκολ) έκανε «πάρτι» στη Ρίγα, όπου με το εμφατικό 5-0 «κλείδωσε» και μαθηματικά την πρόκριση, δύο... στροφές πριν το τέλος των προκριματικών. Τα «Τρία Λιοντάρια» με το 6 στα 6 έφτασαν τους 18 βαθμούς, επτά περισσότερους από την Αλβανία, που σήμερα είχε ρεπό. Ο Γκόρντον έλυσε τον Γόρδιο δεσμό στο 26' με πανέμορφο πλασέ, προτού αναλάβει ο Κέιν. Ο αρχηγός των Τριών Λιονταριών με υπέροχο σουτ εκτός περιοχής έκανε το 2-0 στο 44', προτού με πέναλτι στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ανεβάσει κι άλλο τον δείκτη του σκορ. Η Αγγλία έριξε ρυθμό, έφτασε και τέταρτο τέρμα με το αυτογκόλ του Τόνισεβς και ο Έζε στο 86' έβαλε το... κερασάκι!
Το 2 στα 2 στην έδρα της έκανε η Ισπανία (είχε προηγηθεί το 2-0 επί της Γεωργίας), απόψε απέναντι στη Βουλγαρία (4-0) και, πλέον, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των προκριματικών οι πρωταθλητές Ευρώπης «κλείδωσαν» - τουλάχιστον - τη συμμετοχή τους στα μπαράζ. Η Ισπανία προηγήθηκε με τον Μερίνο, ενώ ο χαφ της Άρσεναλ πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 57. Το 3-0 σημείωσε με αυτογκόλ ο Τσέρνεβ, ενώ στις καθυστερήσεις ο Ογιαρθάμπαλ διαμόρφωσε το 4-0.
Προηγούνται στον 5ο όμιλο με +3 βαθμούς από την Τουρκία, που την ίδια ώρα έκανε «πάρτι» με τη Γεωργία (4-1) στο Κοτσαέλι. Ο Γιλντίζ άνοιξε το σκορ, με τον Ντεμιράλ να σημειώνει το 2-0. Στο 35΄ο Ακγκούν σημείωσε το 3-0, ενώ ο Ντεμιράλ στο 52' πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Ο Κοτσορασβίλι μείωσε στο 64' σε 4-1.
Τα αποτελέσματα των προκριματικών αγώνων της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026:
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Β.Ιρλανδία - Γερμανία 0-1
Σλοβακία - Λουξεμβούργο 2-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Γερμανία 4 9
Σλοβακία 4 9
Βόρεια Ιρλανδία 4 6
Λουξεμβούργο 4 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Σλοβενία - Ελβετία 0-0
Σουηδία - Κόσοβο 0-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Ελβετία 4 10
Κόσοβο 4 7
Σλοβενία 4 3
Σουηδία 4 1
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Σκωτία - Λευκορωσία 2-1
Δανία - Ελλάδα 3-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Δανία 4 10
Σκωτία 4 10
Ελλάδα 4 3
Λευκορωσία 4 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισλανδία - Γαλλία 2-2
Ουκρανία - Αζερμπαϊτζάν 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Γαλλία 4 10
Ουκρανία 4 7
Ισλανδία 4 4
Αζερμπαϊτζάν 4 1
5ος ΟΜΙΛΟΣ
Τουρκία - Γεωργία 4-1
Ισπανία - Βουλγαρία 4-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Ισπανία 4 12
Τουρκία 4 9
Γεωργία 4 3
Βουλγαρία 4 0
6ος ΟΜΙΛΟΣ
Ιρλανδία - Αρμενία 1-0
Πορτογαλία - Ουγγαρία 2-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Πορτογαλία 4 10
Ουγγαρία 4 5
Ιρλανδία 4 4
Αρμενία 4 3
7ος ΟΜΙΛΟΣ
Ολλανδία - Φινλανδία 4-0
Λιθουανία - Πολωνία 0-2
Ρεπό: Μάλτα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Ολλανδία 6 16
Πολωνία 6 13
Φινλανδία 7 10
Λιθουανία 7 3
Μάλτα 6 2
8ος ΟΜΙΛΟΣ
Σαν Μαρίνο - Κύπρος 0-4
Ρουμανία - Αυστρία 1-0
Ρεπό: Βοσνία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Αυστρία 6 15
Βοσνία 6 13
Ρουμανία 6 10
Κύπρος 7 8
Σαν Μαρίνο 7 0
9ος ΟΜΙΛΟΣ
Εσθονία - Μολδαβία 1-1
Ιταλία - Ισραήλ 3-0
Ρεπό: Νορβηγία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Νορβηγία 6 18
Ιταλία 6 15
Ισραήλ 6 9
Εσθονία 7 4
Μολδαβία 6 1
10ος ΟΜΙΛΟΣ
Β. Μακεδονία - Καζακστάν 1-1
Ουαλία - Βέλγιο 2-4
Ρεπό: Λιχτενστάιν
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Βέλγιο 6 14
Βόρεια Μακεδονία 7 13
Ουαλία 6 10
Καζακστάν 6 7
Λιχτενστάιν 6 0
11ος ΟΜΙΛΟΣ
Ανδόρα - Σερβία 1-3
Λετονία - Αγγλία 0-5
Ρεπό: Αλβανία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Αγγλία 6 18
Αλβανία 6 11
Σερβία 6 10
Λετονία 7 5
Ανδόρα 7 1
12ος ΟΜΙΛΟΣ
Νησιά Φαρόε - Τσεχία 2-1
Κροατία - Γιβραλτάρ 3-0
Ρεπό: Μαυροβούνιο
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Κροατία 6 16
Τσεχία 7 13
Νησιά Φαρόε 7 12
Μαυροβούνιο 6 6
Γιβραλτάρ 6 0
