Προκριματικά Μουντιάλ: Έκλεισε «εισιτήριο» για τις ΗΠΑ η Αγγλία, τρομερό ρεκόρ ο Ρονάλντο - Δείτε γκολ

Κλείσιμο

Είκοσι πέντε έγιναν πλέον οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει και μαθηματικά το «εισιτήριο» για τους τελικούς του Μουντιάλ 2026. Η Αγγλία έγινε το βράδυ της Τρίτης (14/10) η πρώτη ομάδα από την Ευρώπη που εξασφάλισε την πρόκριση για τα γήπεδα των ΗΠΑ το προσεχές καλοκαίρι, μετά την ευρεία νίκη της επί των Λετονίας (5-0) στον 11ο όμιλο.Από την πλευρά της η Ισπανία (σ.σ. μαζί με την Αγγλία δεν έχουν δεχθεί ακόμη γκολ στη διοργάνωση) «κλείδωσε» και μαθηματικά τα μπαράζ (4-0 τη Βουλγαρία) κι έχει πάντα τον πρώτο λόγο για την απευθείας πρόκριση, ενώ «ζωντανή» στο παιχνίδι της πρώτης θέσης στον 9ο όμιλο έμεινε και η Ιταλία μετά την επικράτησή της επί του Ισραήλ (3-0).Ο Ντοναρούμα, όποτε η ομάδα του Γκατούζο τον χρειάστηκε, δήλωσε «παρών» κρατώντας την εστία του απαραβίαστη, με τον Ρετέγκι μπροστά να διαπρέπει. Με δικό του πέναλτι η Ιταλία άνοιξε το σκορ στο 45+2' και με υπέροχο πλασέ εκτός περιοχής στο 74' έφτασε στο 2-0. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Μαντσίνι με κοντινή κεφαλιά.Ο φοβερός και τρομερός Κριστιάνο Ρονάλντο στα 40 του χρόνια έφερε την Πορτογαλία μία ανάσα από την τελική φάση του Μουντιάλ 2026, αλλά ο Σομποσλάι χάλασε το «πάρτι» των Ιβήρων στις καθυστερήσεις, γράφονταςε το τελικό 2-2. Ο CR7, πάντως, «έγραψε» άλλο ένα μεγάλο ρεκόρ στην πλούσια συλλογή του. Με τα δύο τέρματα που σημείωσε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Ουγγαρία, έφτασε τα 40 κι έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε προκριματικούς Παγκοσμίων Κυπέλλων. Οι Ίβηρες, δύο αγωνιστικές πριν ολοκληρωθούν τα προκριματικά έφτασαν τους 10 βαθμούς, πέντε περισσότερους από τον αποψινό τους αντίπαλο και βρίσκονται «αγκαλιά» με την απευθείας πρόκριση.Η Αγγλία με... οδηγό τον Χάρι Κέιν (2 γκολ) έκανε «πάρτι» στη Ρίγα, όπου με το εμφατικό 5-0 «κλείδωσε» και μαθηματικά την πρόκριση, δύο... στροφές πριν το τέλος των προκριματικών. Τα «Τρία Λιοντάρια» με το 6 στα 6 έφτασαν τους 18 βαθμούς, επτά περισσότερους από την Αλβανία, που σήμερα είχε ρεπό. Ο Γκόρντον έλυσε τον Γόρδιο δεσμό στο 26' με πανέμορφο πλασέ, προτού αναλάβει ο Κέιν. Ο αρχηγός των Τριών Λιονταριών με υπέροχο σουτ εκτός περιοχής έκανε το 2-0 στο 44', προτού με πέναλτι στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ανεβάσει κι άλλο τον δείκτη του σκορ. Η Αγγλία έριξε ρυθμό, έφτασε και τέταρτο τέρμα με το αυτογκόλ του Τόνισεβς και ο Έζε στο 86' έβαλε το... κερασάκι!Το 2 στα 2 στην έδρα της έκανε η Ισπανία (είχε προηγηθεί το 2-0 επί της Γεωργίας), απόψε απέναντι στη Βουλγαρία (4-0) και, πλέον, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των προκριματικών οι πρωταθλητές Ευρώπης «κλείδωσαν» - τουλάχιστον - τη συμμετοχή τους στα μπαράζ. Η Ισπανία προηγήθηκε με τον Μερίνο, ενώ ο χαφ της Άρσεναλ πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 57. Το 3-0 σημείωσε με αυτογκόλ ο Τσέρνεβ, ενώ στις καθυστερήσεις ο Ογιαρθάμπαλ διαμόρφωσε το 4-0.