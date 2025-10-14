Τσεντεβίτα Ολίμπια - Άρης 80-59: Πλήρωσε τα λάθη του στη Λουμπλιάνα και γνώρισε την πρώτη ήττα στο EuroCup - Βίντεο

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΙ… Μπράις Τζόουνς, Μπριν Φορμπς και Τζέικ Φόρεστερ.ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Μήτρου Λονγκ πάλευε μόνος του να κρατήσει τον Άρη εντός παιχνιδιού.ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… η αφοσίωση των φίλων του Άρη οι οποίοι ταξίδεψαν στη Λουμπλιάνα και ήταν περίπου 400.ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Τα πολλά επιθετικά ριμπάουντ της Τσεντεβίτα Ολίμπια μαζί με τα πολλά λάθη του Άρη και την έλλειψη ηρεμίας του Μπράις Τζόουνς.Οι συνθέσεις:ΤΣΕΝΤΕΒΙΤΑ ΟΛΙΜΠΙΑ (Ζβέζνταν Μίτροβιτς): Στιούαρτ 9, Γκίμπσον 19 (2), Τζίραρντ 16 (4), Ράντοβιτς 5 (1), Νίκολιτς 15 (3), Χουίντο, Μπλάζιτς 6, Τσέρκβενικ, Σκάρα 5 (1), Ντανέου, Κένεντι 5.ΑΡΗΣ (Μπόγκνταν Καραΐτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 19 (2), Τζόουνς 6, Φορμπς 7, Φόρεστερ 3, Πουλιανίτης, Γκιουζέλης 3 (1), Μποχωρίδης 5 (1), Καζαμίας, Ίνοκ 8, Χαρέλ 8, Κουλμπόκα.Πηγή: www.gazzetta.gr