Ο σωματοφύλακας του Μέσι κλέβει την παράσταση με τρομερό βολέ - Το βίντεο που έγινε viral

Ο Γιάσιν Τσεούκο, γνωστός για την αδιάκοπη προστασία του Αργεντινού σταρ, δείχνει ότι εκτός από ΜΜΑ ξέρει και μπάλα, με ένα γκολ-ποίημα που έγινε viral