Ο σωματοφύλακας του Μέσι κλέβει την παράσταση με τρομερό βολέ - Το βίντεο που έγινε viral
Ο Γιάσιν Τσεούκο, γνωστός για την αδιάκοπη προστασία του Αργεντινού σταρ, δείχνει ότι εκτός από ΜΜΑ ξέρει και μπάλα, με ένα γκολ-ποίημα που έγινε viral
Ο Γιάσιν Τσεούκο, προσωπικός σωματοφύλακας του Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι, δεν φημίζεται μόνο για τις ικανότητές του στην ασφάλεια υψηλών προσώπων. Ο Γάλλος με καταγωγή από το Παρίσι, πρώην αθλητής ΜΜΑ και πυγμαχίας, απέδειξε πρόσφατα ότι γνωρίζει και αρκετά πράγματα από… ποδόσφαιρο.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, με τη συνεργασία του δημιουργού περιεχομένου και freestyle ποδοσφαιριστή Τζέρεμι Λιντς, ο Τσεούκο εκτελεί εντυπωσιακό βολέ στέλνοντας την μπάλα στο αριστερό «παραθυράκι» της εστίας, αφήνοντας τον τερματοφύλακα άπραγο. Ακολουθεί μία θεαματική γκριμάτσα πανηγυρισμού, με τον σωματοφύλακα να βγάζει τη φανέλα και να πανηγυρίζει έξαλλα, κλέβοντας τις εντυπώσεις.
Με φόντο την καθημερινή παρουσία του στα πλευρά του «GOAT» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, δεν εκπλήσσει ότι ακόμη και ο προσωπικός του φρουρός δείχνει να έχει επηρεαστεί από τη μαγεία του Αργεντινού.
Bir korumadan daha fazlası! 💪🔥— Sporxtv (@sporxtv) October 14, 2025
⚽️🎥Lionel Messi'nin koruması Yassine Cheuko bu golü attı!pic.twitter.com/SvKCt3Gm9l
