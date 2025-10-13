Τρολάρισμα από κορυφαίο ρεπόρτερ του NBA για τους Αντετοκούνμπο: Ο Κώστας παίζει στον Ολυμπιακό, δεν μπορεί να πάει κι αυτός στους Μπακς
Η είδηση ότι οι Μπακς πρόσφεραν two way συμβόλαιο στον Άλεξ Αντετοκούνμπο, σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από μερίδα των Μέσων στην άλλη άκρη του Ατλαντικού
Οι Μιλγουόκι Μπακς έγραψαν ιστορία καθώς έγιναν η πρώτη ομάδα ever στο NBA που θα έχει ταυτόχρονα στο ρόστερ της τρία αδέρφια.
Μετά τους Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο, τα «Ελάφια» απέκτησαν και τον Άλεξ Αντετοκούνμπο, ο οποίος μετά το σύντομο πέρασμά του από τον Άρη θα βρεθεί στον μαγικό κόσμο του NBA, δίπλα τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια του.
Ο... μοναδικός από τα αδέρφια που δεν βρέθηκε στους Μπακς είναι ο Κώστας Αντετοκούνμπο ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Μάλιστα ο Μαρκ Στάιν στάθηκε στον... τέταρτο αδερφό της παρέας, γράφοντας χαρακτηριστικά:
«Ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος έπαιξε μαζί με τον Γιάννη και τον Θανάση για την Ελλάδα στο Eurobasket, δεν είναι διαθέσιμος για two way συμβόλαιο και παραμένει στον Ολυμπιακό. Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο ήταν διαθέσιμος επιτρέποντας στο Μιλγουόκι να φέρει στο NBA τον νεότερο της οικογένειας, μαζί με τον Θανάση».
Kostas Antetokounmpo, who played alongside Giannis and Thanasis for Greece at EuroBasket, is not eligible for a two-way deal and remains at Olympiacos.— Marc Stein (@TheSteinLine) October 13, 2025
Alex Antetokoumpo was still two-way eligible, enabling Milwaukee to bring the family’s youngest back to the NBA with Thanasis. https://t.co/9HjtlWB7tx
