Μετά τον Γιάννη και τον Θανάση και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο στους Μπακς
Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο υπέγραψε two way συμβόλαιο με τους Μιλγουόκι Μπακς, στους οποίους ήδη ανήκουν ο Γιάννης και ο Θανάσης
Μεγάλωσε η... οικογένεια Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς καθώς τα «Ελάφια» απέκτησαν με two way συμβόλαιο και τον Άλεξ Αντετοκούνμπο.
Ο μικρός αδερφός του Γιάννη Αντετοκούνμπο, τη σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ με τον οποίο έφτασε στο τελικό του FIBA Europe Cup.
Το καλοκαίρι έκανε τη μετακόμιση λίγα χιλιόμετρα μακριά, στον Άρη, με τον οποίο βέβαια η σχέση δεν μακροημέρευσε, αφού στις αρχές του Σεπτεμβρίου αποδεσμεύθηκε, μετακομίζοντας στην Αμερική αρχικά για τη θυγατρική ομάδα των Μπακς.
Με την ένταξη και του Άλεξ στους Μπακς, γράφτηκε ιστορία στο NBA καθώς για πρώτη φορά μία ομάδα θα έχει τρία αδέρφια στο ρόστερ της.
