ΟΦΗ: Δεκτή από το εφετείο η αναστολή ποινής για την υπόθεση Παπάζογλου
Οι επίσημες θεσμικές κινήσεις του ΟΦΗ για την υπόθεση Παπάζογλου και η νομική νίκη στο εφετείο
Ο ΟΦΗ έχει κάνει ξεκάθαρο πως σε υποθέσεις όπως των οφειλών της παλιάς ΠΑΕ στον Παπάζογλου δεν θα μπαίνει σε κανένα επικοινωνιακό παιχνίδι και θα ακολουθεί τη νόμιμη και θεσμική οδό, όπως έκανε κι αυτή τη φορά, με το νομικό επιτελείο του κλαμπ να παίρνει μια σπουδαία νομική νίκη στο εφετείο!
Οι Κρητικοί κατέθεσαν ενώπιον του τριμελούς πολιτικού Εφετείου Αθηνών αγωγή ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης, η οποία ορίστηκε να εκδικασθεί την 24/9/26 και ταυτόχρονα κατέθεσαν Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου με αίτημα προσωρινής διαταγής κατά της επιβολής -3 βαθμών αν δεν πληρωθεί το 50% συν τους τόκους των οφειλών της παλιάς ΠΑΕ στον Παπάζογλου.
Η προσωρινή διαταγή εκδικάσθηκε το πρωί της Δευτέρας (13/10) και το Δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα του Ομίλου.
Πηγή:www.gazzetta.gr
