Super League: Ο ΟΦΗ κατέθεσε προσφυγή στα δικαστήρια για να γλιτώσει την ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών

Ο ΟΦΗ στο Εφετείο για την ποινή αφαίρεσης βαθμών στην υπόθεση Παπάζογλου
Την προσεχή Δευτέρα (13/10) θα συζητηθεί στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών το αίτημα προσωρινής διαταγής που κατέθεσε ο ΟΦΗ, με το οποίο ζητά την αναστολή των έννομων συνεπειών που προκύπτουν από την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ.
Βάσει αυτής από την κρητική ΠΑΕ θ' αφαιρεθούν τρεις βαθμοί από το πρωτάθλημα της Super League, καθώς και τρεις από κάθε επόμενο αγώνα που θα δίνει στη διοργάνωση, αν δεν εξοφλήσει εντός πέντε ημερών από την έκδοση της απόφασης κι εν συνεχεία εντός πενθημέρου πριν και μετά από κάθε αγώνα, τα χρήματα που χρωστά στον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας, Θανάση Παπάζογλου.
Ο ΟΦΗ στην αγωγή κατά του Παπάζογλου υποστηρίζει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
-Ότι ως ΠΑΕ είναι "νέο νομικό πρόσωπο πλήρως διακριτό από την παλαιά ΠΑΕ ΟΦΗ" και ότι "δεν θεμελιώνεται διαδοχή" για ΠΑΕ που υποβιβάστηκαν και εκκαθαρίστηκαν πριν την περίοδο 2016-17, όπως συνέβη με τον ΟΦΗ. Με αυτόν το ισχυρισμό αντικρούει την "αθλητική διαδοχή" η οποία αναγνωρίζεται στην απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ.
-Ότι η αφαίρεση τριών βαθμών από το πρωτάθλημα της Super League "θα έχει άμεσες και καταστροφικές συνέπειες για την ομάδα" η οποία θα υποστεί "οικονομική, αγωνιστική και ηθική ζημία".
Με βάση αυτούς και άλλους ισχυρισμούς η "ΠΑΕ ΟΦΗ 1925" ζητεί την "αναστολή των έννομων συνεπειών" και την "εξαφάνιση της απόφασης" του δικαστηρίου της ΕΠΟ, έως την συζήτηση της κύριας αγωγής.
Το ποσό που βάσει της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ οφείλει ο ΟΦΗ στον Παπάζογλου είναι 84.675 ευρώ συν τους τόκους και τις προσαυξήσεις.
