Μπακασέτας: «Είναι αποτυχία ο αποκλεισμός της Εθνικής»
Ο αρχηγός της Εθνικής λίγο μετά την ήττα από τη Δανία, εμφανώς απογοητευμένος παραδέχθηκε ότι η ομάδα δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, αλλά τόνισε ότι πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι

Η ήττα από τη Δανία έβαλε οριστικά ταφόπλακα στις ελπίδες της Εθνικής για να βρεθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον Τάσο Μπακασέτα να κάνει λόγο για αποτυχία πρόκρισης από τον συγκεκριμένο όμιλο, αλλά να προσπαθεί να δώσει και το σύνθημα για τη συνέχεια...

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Υπάρχει στεναχώρια, απογοήτευση γιατί περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Δεν υπάρχουν πολλά λόγια και καταλαβαίνετε πως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην ομάδα», είπε ο αρχηγός και συνέχισε αναφερόμενος στα εννέα γκολ που δεχθήκαμε στα τρία τελευταία ματς.

«Φυσικά και έπαιξαν ρόλο τα τρία γκολ που δεχθήκαμε πάλι... Κάναμε λάθη, τα πληρώσαμε πολλές φορές, κάτι που έγινε και σήμερα, ενώ αυτό γινόταν τις περισσότερες φορές κόντρα στη ροή του αγώνα», είπε αρχικά και πριν καν ερωτηθεί συμπλήρωσε:

«Φυσικά και θεωρείτε αποτυχία ο αποκλεισμός γιατί είχαμε δυνατότητες, αλλά δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες που είχαμε εμείς και ο κόσμος που μας στήριξε από την αρχή αυτής της προσπάθειας».

Τέλος ερωτηθείς για το τι κρατάμε, τόνισε: «Υπάρχουν πράγματα... Είχαμε καλά διαστήματα και σίγουρα αυτά κρατάμε. Ο αθλητισμός έχει λίγες χαρές και πολλές αποτυχίες. Ο δυνατός σηκώνει το κεφάλι, συνεχίζει και κάποια στιγμή ανταμείβεται».

