Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Με συνοδεία αστυνομικών μπήκε στα αποδυτήρια η Εθνική Αλβανίας στο ημίχρονο με τη Σερβία

Αστυνομικές δυνάμεις συνόδευσαν τους παίκτες της Εθνικής Αλβανίας στα αποδυτήρια με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.Το γκολ που μόλις είχε πετύχει ο Μάναϊ κατά της Σερβίας πανηγύρισαν έξαλλα οι Αλβανοί ποδοσφαιριστές εξοργίζοντας τους θεατές που άρχισαν να τραγουδούν συνθήματα με πολιτικό περιεχόμενο, καθώς οι δύο χώρες είναι εδώ και δεκαετίες σε αντιπαράθεση με αφορμή το Κόσοβο.Για αυτόν τον λόγο παρατάχθηκαν αστυνομικές δυνάμεις στη φυσούνα για να μπουν στα αποδυτήρια οι παίκτες της Αλβανίας χωρίς έκτροπα.Το γκολ ήταν το μοναδικό της αναμέτρησης που έφερε την Αλβανία πιο κοντά στο μουντιάλ του 2026.