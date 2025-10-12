Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Με συνοδεία αστυνομικών μπήκε στα αποδυτήρια η Εθνική Αλβανίας στο ημίχρονο με τη Σερβία
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Με συνοδεία αστυνομικών μπήκε στα αποδυτήρια η Εθνική Αλβανίας στο ημίχρονο με τη Σερβία
Το γκολ των Αλβανών λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου εξόργισε τους Σέρβους οπαδούς
Αστυνομικές δυνάμεις συνόδευσαν τους παίκτες της Εθνικής Αλβανίας στα αποδυτήρια με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
Το γκολ που μόλις είχε πετύχει ο Μάναϊ κατά της Σερβίας πανηγύρισαν έξαλλα οι Αλβανοί ποδοσφαιριστές εξοργίζοντας τους θεατές που άρχισαν να τραγουδούν συνθήματα με πολιτικό περιεχόμενο, καθώς οι δύο χώρες είναι εδώ και δεκαετίες σε αντιπαράθεση με αφορμή το Κόσοβο.
Για αυτόν τον λόγο παρατάχθηκαν αστυνομικές δυνάμεις στη φυσούνα για να μπουν στα αποδυτήρια οι παίκτες της Αλβανίας χωρίς έκτροπα.
Το γκολ ήταν το μοναδικό της αναμέτρησης που έφερε την Αλβανία πιο κοντά στο μουντιάλ του 2026.
Το γκολ που μόλις είχε πετύχει ο Μάναϊ κατά της Σερβίας πανηγύρισαν έξαλλα οι Αλβανοί ποδοσφαιριστές εξοργίζοντας τους θεατές που άρχισαν να τραγουδούν συνθήματα με πολιτικό περιεχόμενο, καθώς οι δύο χώρες είναι εδώ και δεκαετίες σε αντιπαράθεση με αφορμή το Κόσοβο.
Pogledajte golčinu i provokaciju Manaja u Leskovcu!— Sport Klub (@sportklub) October 11, 2025
Ovako su Albanci poveli i slavili: https://t.co/UWboPH4zSf#albanija #srbija #albania #serbia #fifa #srbalb #orlovi #wc2026 pic.twitter.com/lRLwq0uE6c
Το γκολ ήταν το μοναδικό της αναμέτρησης που έφερε την Αλβανία πιο κοντά στο μουντιάλ του 2026.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα