Μέλος τεχνοκρατικής επιτροπής της Νέας Τούμπας: Η ΠΑΕ έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο, υπάρχει χώρος για Σαββίδη και Μυστακίδη

Ο πολιτικός μηχανικός, Νίκος Κωνσταντινίδης, μέλος της Επιτροπής Τεχνοκρατών για τη Νέα Τούμπα με ανοικτή επιστολή του τοποθετήθηκε στο ζήτημα της κατασκευής του νέου γηπέδου, ενώ αποκάλυψε ότι υπάρχει μελέτη επέκτασης και του PAOK Sports Arena στις 15.000 θέσεις