Νιλικίνα: Ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίζει, τα λάβαρα της ομάδας «μιλούν» από μόνα τους - Βίντεο
Ο Φρανκ Νιλικίνα θα κάνει το ντεμπούτο του με την φανέλα του Ολυμπιακού στη Euroleague
Ο Φρανκ Νιλικίνα έπαιξε κόντρα στο Μαρούσι στη Stoiximan Basket League και ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του και στη Euroleague στο ματς του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι BC στο ΣΕΦ.
Ο Γάλλος γκαρντ μίλησε στη NOVA για τη νέα του ομάδα, το βάρος της φανέλας, αλλά και τους στόχους του.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Φρανκ Νιλικίνα
«Νιώθω υπέροχα εδώ. Είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα. Οι συμπαίκτες μου, η ομάδα και το προπονητικό επιτελείο με βοήθησαν να προσαρμοστώ. Δεν είναι πάντα εύκολη αυτή η διαδικασία, πάει προοδευτικά, οπότε όλοι δουλεύουμε για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα καθημερινά.
Όλοι οι συμπαίκτες μου βρίσκονται εδώ αρκετό καιρό και αυτό φαίνεται στο παρκέ και τον τρόπο με τον οποίο παίζει η ομάδα. Οπότε δίνω και εγώ τον καλύτερό μου εαυτό για να μάθω τις συνήθειες και το μέρος εδώ ώστε να βοηθήσω την ομάδα.
Όλοι μας θα δώσουμε το κάτι παραπάνω κόντρα στην Dubai BC για να καλύψουμε το κενό του Γουόκαπ, αλλά και των υπολοίπων. Δυστυχώς ο Τόμας δεν είναι μαζί μας, είναι ο «στρατηγός» μας. Θα δώσουμε τα πάντα και θα εκμεταλλευτούμε την απουσία του για να γίνουμε όλοι καλύτεροι.
Τα λάβαρα της ομάδας «μιλούν» από μόνα τους. Από όλον τον οργανισμό και τους ανθρώπους που δουλεύουν εδώ μπορεί κανείς να αντιληφθεί πως είναι μια ομάδα που πρωταγωνιστεί και πρέπει να κερδίζει. Αυτό έχω δει από την πρώτη ημέρα. Η φιλοδοξία είναι μεγάλη και οι προσδοκίες ακόμη μεγαλύτερες.
Ο Φουρνιέ μου είπε ότι η πρόοδος και οι ρυθμοί είναι πολύ γρήγοροι. Ήμασταν σε ταξίδια την προηγούμενη εβδομάδα και δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε πολύ, αλλά είμαι σίγουρος πως κατά τη διάρκεια της σεζόν θα με βοηθήσει πολύ».
