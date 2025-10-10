



στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ξεκίνησε το μεσημέρι της Παρασκευής η αντίστροφη μέτρηση για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Με την συνέντευξη Τύπου της παρουσίασής του,Ο Μαραθώνιος είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 και κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου παρουσιάστηκε το μετάλλιο του

«Ένα μήνα — παρά μία ημέρα — πριν από τον 42ο Μαραθώνιο της Αθήνας, η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, και ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ήταν οι οικοδεσπότες της συνέντευξης Τύπου στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που σηματοδότησε την έναρξη του φετινού αγώνα.

Στο πάνελ των ομιλητών βρέθηκαν ακόμη ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας, η πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ελένη Ζωντήρου, και ο επικεφαλής χορηγιών του ΟΠΑΠ, Γιώργος Ζούμας.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου έγινε η παρουσίαση του νέου μεταλλίου, το οποίο φιλοτέχνησε η σπουδαία κεραμοπλάστρια Ελένη Βερναδάκη. Την εκδήλωση άνοιξε με σύντομο χαιρετισμό η Έλλη Ανδριοπούλου, διευθύνουσα σύμβουλος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), θεσμικού υποστηρικτή της Ομοσπονδίας.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε και το αγωνιστικό T-shirt του φετινού αγώνα, το οποίο φόρεσαν και παρουσίασαν η πρωταθλήτρια των μεσαίων αποστάσεων Μαρία Κάσσου, ο πρωταθλητής των σπριντ Βασίλης Μυριανθόπουλος και ο αθλητής των εμποδίων Πέτρος Παπαγιάννης.

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στις δράσεις του φετινού Μαραθωνίου, στην θετική επίδραση που έχει στην κοινωνία, στον πολιτιστικό του αντίκτυπο και στη σημαντική επιρροή του σε δρομείς παγκοσμίως.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η ανακοίνωση σχετικά με τη φετινή τελετή στον Τύμβο, η οποία είναι αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη και στην οποία θα τραγουδήσει η σπουδαία Μαρία Φαραντούρη.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, δήλωσε: «Ο Μαραθώνιος είναι ένα ιδιαίτερο και δύσκολο αγώνισμα, και όποιος αποφασίζει να τρέξει αυτή τη διαδρομή θεωρώ ότι έχει κάνει μια εσωτερική διεργασία και πηγαίνει σε ένα άλλο επίπεδο, και ως άνθρωπος ακόμη — όχι μόνο ως αθλητής. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του πάνελ, που είναι δίπλα μας και μαζί μεγαλώνουμε τον Μαραθώνιο Αθήνας.

Να ευχαριστήσω και την την κ. Έλλη Ανδριοπούλου, διευθύνουσα σύμβουλο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο Ίδρυμα είναι θεσμικός εταίρος της Ομοσπονδίας μας και μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε πολλές εκδηλώσεις.

Ο 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, που διεξάγεται φέτος, είναι ο πέμπτος Μαραθώνιος της δικής μου θητείας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες που βοηθούν σε αυτή τη διαδικασία και να ευχαριστήσω ακόμα το Διοικητικό Συμβούλιο, τους υπαλλήλους του ΣΕΓΑΣ και τους εθελοντές μας, οι οποίοι δίνουν την ψυχή τους για αυτόν τον αγώνα. Να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, οι οποίοι βοηθούν μελετημένα και συγκροτημένα τα τελευταία χρόνια.

Όλος ο σχεδιασμός της Ομοσπονδίας, που έχουμε βάλει και υπηρετούμε με μεγάλη πίστη, είναι αυτό το αθλητικό γεγονός να παραμείνει προσιτό σε όλους. Και δεν πρέπει να ξεχνά κανείς μας ότι είναι ο μοναδικός Μαραθώνιος στον κόσμο που είναι αφιερωμένος στην ειρήνη — και μάλιστα, σε έναν άνθρωπο ο οποίος αφιέρωσε και τη ζωή του σε αυτόν τον σκοπό. Αυτός είναι ο Γρηγόρης Λαμπράκης, που αφιέρωσε τη ζωή του στην ειρήνη, το ζητούμενο σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνά όλη η υφήλιος και για το οποίο πρέπει όλοι μαζί να αγωνιζόμαστε.

Θα ήθελα, κλείνοντας, να ευχαριστήσω από καρδιάς την καλλιτέχνιδα που φιλοτέχνησε το φετινό μας μετάλλιο και θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό. Μη ξεχνάμε ότι πολλοί καλλιτέχνες έχουν αποφασίσει να προσφέρουν την τέχνη τους για να γίνει καλύτερο και πιο όμορφο το μετάλλιο του Μαραθωνίου δρόμου».

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε: «Ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος, για όλους εμάς που συμμετέχουμε στην προσπάθεια του ΣΕΓΑΣ, δεν είναι απλώς ένας διεθνής αγώνας αντοχής. Είναι μια ζωντανή σύνδεση της ιστορίας μας με το παρόν. Είναι ένα παγκόσμιο γεγονός που φέρνει στο προσκήνιο τη διαχρονική αξία της Αττικής ως λίκνο του αθλητισμού, της δημοκρατίας και του πολιτισμού.

Για εμάς στη Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής, η στήριξη του Μαραθωνίου είναι αυτονόητη, αλλά κυρίως στρατηγική προτεραιότητα. Είναι ένας θεσμός που εμπνέει, που κινητοποιεί, που αναδεικνύει αρχές και αξίες — τη συμμετοχή, τον αγώνα, την υπέρβαση, την αλληλεγγύη, την ειρήνη, το ευ αγωνίζεσθαι.

Σε μια εποχή με τόσες κρίσεις και προκλήσεις, ο συμβολισμός του Μαραθωνίου παραμένει επίκαιρος και μας υπενθυμίζει ότι η νίκη της αντοχής και της συλλογικής προσπάθειας, της συνεργασίας δηλαδή, είναι πάντα εφικτή. Χιλιάδες αθλητές και επισκέπτες από όλο τον κόσμο έρχονται κάθε χρόνο να ζήσουν την εμπειρία της ιστορικής διαδρομής από τον Μαραθώνα ως το Καλλιμάρμαρο, να γνωρίσουν τα μνημεία, τον πολιτισμό και τη φιλοξενία μας. Είναι επίσης γεγονός ότι ο Αυθεντικός Μαραθώνιος συμβάλλει ουσιαστικά στην τοπική ανάπτυξη, στην οικονομία και στη δημιουργία νέων ευκαιριών και επιχειρήσεων

Πιστεύω ότι η ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις υπόλοιπες επτά μεγάλες μητροπόλεις που φιλοξενούν τους Major Μαραθώνιους του κόσμου. Με το ιστορικό της βάρος, τη μοναδικότητα της διαδρομής και τις συνεχώς βελτιούμενες υποδομές της, θα είναι έτοιμη να σταθεί ισότιμα δίπλα τους και να πρωταγωνιστεί ακόμα πιο δυναμικά στο παγκόσμιο μαραθώνιο κίνημα, διεκδικώντας τη θέση που της αξίζει ανάμεσα στις κορυφαίες διοργανώσεις».

Ο Ισίδωρος Κούβελος, Πρόεδρος Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τόνισε: «Στην Ολυμπιακή Επιτροπή είναι μεγάλη η χαρά και η τιμή να συμμετέχουμε στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Είναι η διοργάνωση που συνδέει την ιστορία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό της χώρας μας και προβάλλει την Ελλάδα και την πρωτεύουσά της με τον καλύτερο τρόπο σε όλο τον κόσμο.

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας δεν είναι απλώς ένας αγώνας δρόμου· είναι σύμβολο της ελληνικής ψυχής, της προσπάθειας, της υπέρβασης και της κληρονομιάς που μας έχουν παραδώσει οι πρόγονοί μας. Γι΄ αυτό όποιος θέλει να λέγεται δρομέας, θα πρέπει έστω μια φορά στη ζωή του να τρέξει στον Μαραθώνιο Αθήνας. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή κάθε χρόνο παραχωρεί το Παναθηναϊκό Στάδιο — τον ιερό χώρο του Αθλητισμού και των Ολυμπιακών Αγώνων — για τον τερματισμό του Μαραθωνίου. Η ΕΟΕ θα συνεχίσει να στηρίζει με κάθε τρόπο τον Αυθεντικό Μαραθώνιο, που αναδεικνύει την Ελλάδα ως κοιτίδα του αθλητισμού και του ολυμπισμού.»

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς είπε: «Φτάσαμε στον 42ο Μαραθώνιο — όσα και τα χιλιόμετρα του αγώνα. Η ανάπτυξη του αθλητισμού είναι ζήτημα δημόσιου συμφέροντος για τέσσερις λόγους: για την υγεία, για τις αξίες, για την οικονομική ανάπτυξη και για την εικόνα της χώρας. Το τετράπτυχο αυτό αντικατοπτρίζεται πλήρως στον Αυθεντικό Μαραθώνιο. Ο Μαραθώνιος είναι ένας αγώνας που περνά μηνύματα και μας παρακινεί να βάλουμε περισσότερο αθλητισμό στη ζωή μας Να αυξήσουμε τον αθλητισμό που κάνουμε, σε σχέση με αυτόν που καταναλώνουμε μέσω της οθόνης».

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας δήλωσε: «Ο ιστορικός μας Δήμος, ο Δήμος Μαραθώνα, είναι και φέτος έτοιμος να υποδεχθεί τον Αυθεντικό Μαραθώνιο, τη μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού στην Ελλάδα. Όλες και όλοι γνωρίζουν, νιώθουν τη συγκίνηση και τη μοναδικότητα της κλασικής διαδρομής. Ο Δήμος μας φιλοξενεί το μεγαλύτερο μέρος αυτής της διαδρομής και τους καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στον τόπο μας.

Ο Μαραθώνας δεν είναι απλώς ένα δρομικό γεγονός και δεν πρέπει να περιοριστεί σε ένα στενό πλαίσιο. Είναι το μοναδικό Ολυμπιακό αγώνισμα που έχει τις ρίζες του σε ένα ιστορικό γεγονός — τη Μάχη του Μαραθώνα. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να αυξάνονται οι Μαραθώνιοι σε όλο τον κόσμο και η αθλητική πρόκληση που αντιπροσωπεύει ο αγώνας συγκινεί εκατομμύρια ανθρώπους παντού. Είναι όμως χρέος μας να υπενθυμίζουμε με κάθε τρόπο σε αυτούς τους ανθρώπους τι επιπλέον σημαίνει ο Μαραθώνιος».

Ο Επικεφαλής Χορηγιών του Ομίλου ΟΠΑΠ, Γιώργος Ζούμας είπε: «Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι μαζί σας για να σηματοδοτήσουμε την τελική ευθεία για τον 42ο Μαραθώνιο της Αθήνας. Εκ μέρους του ΟΠΑΠ, μεταφέρω τη χαρά και την ανυπομονησία μας για αυτή τη γιορτή. Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μία αθλητική διοργάνωση· είναι ένα παγκόσμιο γεγονός, ένας φόρος τιμής στον άνθρωπο, στην προσπάθεια και στην αλληλεγγύη. Ο Μαραθώνιος είναι οι άνθρωποί του — οι δρομείς που δοκιμάζουν τα όριά τους, οι εθελοντές που προσφέρουν με χαμόγελο, οι άνθρωποι του ΣΕΓΑΣ που εργάζονται ακούραστα, καθώς και οι χορηγοί, οι φορείς, οι αρχές και όλοι εκείνοι που με το χειροκρότημά τους το διήμερο εκείνο στηρίζουν την προσπάθεια των δρομέων.

Ως ΟΠΑΠ, συνεχίζουμε να στηρίζουμε δυναμικά τον Αυθεντικό Μαραθώνιο, τόσο ως ο διαχρονικά μεγαλύτερος υποστηρικτής του ελληνικού αθλητισμού, όσο και ως μέλος της Allwyn — ενός παγκόσμιου ομίλου που έχει ξεκάθαρη δέσμευση απέναντι στην κοινωνία. Έχουμε σχεδιάσει μία σειρά από δράσεις και ενέργειες που πιστεύουμε ότι θα εμπλουτίσουν ακόμη περισσότερο την εμπειρία όλων των συμμετεχόντων».

Ο ΟΠΑΠ είναι μεγάλος χορηγός του αγώνα και ονομαστικός χορηγός στα 5χλμ. Univertities Night Run OPAP. Το “παρών” στην εκδήλωση έδωσε και η Marketing Communications Strategy Director του ομίλου ΟΤΕ, Λιάνα Μόσχου, ονομαστικού χορηγού των 5 χλμ. Cosmote Telekom και του παιδικού αγώνα 1.200 μ. Cosmote Telekom.

Η Ελένη Ζωντήρου, πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ του Δήμου Αθηναίων είπε: «Σας μεταφέρω τον χαιρετισμό του Δημάρχου, Χάρη Δούκα. Η Αθήνα είναι έτοιμη να υποδεχτεί και φέτος χιλιάδες δρομείς από όλο τον κόσμο, σε μία από τις πιο σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις. Ο Μαραθώνιος είναι συνυφασμένος με την ιστορία της πόλης μας. Από τον ιστορικό Μαραθώνα ως το Παναθηναϊκό Στάδιο, κάθε βήμα κουβαλάει μια ιστορία δυόμισι χιλιάδων χρόνων — μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον.

Χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο συναντιούνται στην Αθήνα — όχι μόνο για να τρέξουν, αλλά για να ζήσουν τη μαγεία αυτής της ιστορικής διαδρομής, να μοιραστούν μια εμπειρία που ενώνει πολιτισμούς και γενιές. Ο Μαραθώνιος προβάλλει διεθνώς την Αθήνα ως έναν σύγχρονο, ασφαλή, βιώσιμο και φιλόξενο προορισμό — ως μια πόλη που μπορεί να φέρει εις πέρας με επιτυχία μεγάλες διοργανώσεις».

Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό της η Έλλη Ανδριοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΚΠΙΣΝ: «Η ενασχόληση με τον αθλητισμό δεν συνδέεται μόνο με τον υγιεινό τρόπο ζωής και την ευεξία· διαμορφώνει συνειδήσεις, αξίες, χαρακτήρα, χτίζει κοινότητες ανθρώπων και συμβάλλει τελικά στη διαμόρφωση της κοινωνίας του μέλλοντος.

Αυτό αποτελεί το σημείο συνάντησής μας με το πνεύμα του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας και το εφαλτήριο για τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ του Κέντρου Πολιτισμού και του ΣΕΓΑΣ.

Το Ασημένιο Κύπελλο Μπρεάλ, το οποίο σχεδίασε ο Μισέλ Μπρεάλ για τον πρώτο μαραθωνοδρόμο νικητή, τον Έλληνα Σπύρο Λούη, και το οποίο του απονεμήθηκε στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896, εκτίθεται εδώ, στην είσοδο του Κέντρου Πολιτισμού. Φέτος, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο φιλοξενεί το Κύπελλο, παρουσιάζει μια πλήρως ανανεωμένη και διαδραστική έκθεση για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Στο πλαίσιο του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα παρουσιάσει και φέτος το SNFCC Marathon Week — μια σειρά δράσεων που συνδυάζουν αθλητισμό, πολιτισμό και εκπαίδευση».

Η Αναπληρώτρια Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Μαρίζ Κουτσουράδη, είπε: «Είναι η τρίτη φορά που η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στηρίζει έμπρακτα τη διοργάνωση του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Ο Μαραθώνιος της Αθήνας ενώνει πλέον χιλιάδες ανθρώπους από κάθε γωνιά του κόσμου. Είναι μια γέφυρα μεταξύ κοινοτήτων, εθνών και γενεών. Ο αθλητισμός εν γένει φέρνει τους ανθρώπους κοντά και βελτιώνει την υγεία και την ευημερία τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία του αθλητισμού. Διευκολύνουμε τους δρομείς αλλά συμβάλλουμε και στην προστασία του περιβάλλοντος. Πριν κλείσω, θα αναφέρω ότι είμαι ιδιαιτέρως χαρούμενη που — και φέτος — πολλοί υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα θα συμμετάσχουν στους αγώνες του Μαραθωνίου. Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ τις καλύτερες επιδόσεις, όμως σίγουρα θα τρέξουμε με μεγάλο κέφι.

Όπως γνωρίζουν όσες και όσοι έχουν τολμήσει να τρέξουν μαραθώνιο, είναι ένας αγώνας που τρέχουμε όχι για να κερδίσουμε, αλλά για να τελειώσουμε αυτό που αρχίσαμε. Και στην περίπτωση του Αυθεντικού Μαραθωνίου, η είσοδος στο Καλλιμάρμαρο είναι μια ανατριχιαστική στιγμή, που μένει χαραγμένη στη μνήμη των δρομέων για πάντα».