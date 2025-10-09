Νόβακ Τζόκοβιτς: Με φόρα στα ημιτελικά του Shanghai Masters και πάει για τον 101ο τίτλο καριέρας ο Σέρβος - Βίντεο
Νόβακ Τζόκοβιτς: Με φόρα στα ημιτελικά του Shanghai Masters και πάει για τον 101ο τίτλο καριέρας ο Σέρβος - Βίντεο

Ο Σέρβος απέκλεισε με 6-3,7-5 τον  Ζιζού Μπεργκς 

Νόβακ Τζόκοβιτς: Με φόρα στα ημιτελικά του Shanghai Masters και πάει για τον 101ο τίτλο καριέρας ο Σέρβος - Βίντεο
Έχοντας την απόλυτη υποστήριξη του κοινού ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε με άνεση στα ημιτελικά του  Shanghai Masters και πάει φουλ για τον 101ο τίτλο της καριέρας του. 

Ο Σέρβος τενίστας απέκλεισε  τον Ζιζού Μπεργκς (Νο.44) με 6-3, 7-5  και θα αγωνιστεί το Σάββατο (11/10) στον 198ο ημιτελικό της καριέρας του (80ο σε Masters) με  τον Βαλεντέν Βασερό.


Ο Μονεγάσκος που είναι στο Νο204 είναι η έκπληξη του τουρνουά. Ξεκίνησε από τα προκριματικά και για να φτάσει στην 4αδα έβγαλε νοκ άουτ τον  Χόλγκερ Ρούνε. 

All The Angles: Novak Djokovic Wins IMPOSSIBLE Point! | Shanghai 2025



Djokovic vs Bergs; Rune Takes on Vacherot | Shanghai 2025 Quarter-Finals Part 1 Highlights



