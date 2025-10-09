Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Νόβακ Τζόκοβιτς: Με φόρα στα ημιτελικά του Shanghai Masters και πάει για τον 101ο τίτλο καριέρας ο Σέρβος - Βίντεο
Νόβακ Τζόκοβιτς: Με φόρα στα ημιτελικά του Shanghai Masters και πάει για τον 101ο τίτλο καριέρας ο Σέρβος - Βίντεο
Ο Σέρβος απέκλεισε με 6-3,7-5 τον Ζιζού Μπεργκς
Έχοντας την απόλυτη υποστήριξη του κοινού ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε με άνεση στα ημιτελικά του Shanghai Masters και πάει φουλ για τον 101ο τίτλο της καριέρας του.
Ο Σέρβος τενίστας απέκλεισε τον Ζιζού Μπεργκς (Νο.44) με 6-3, 7-5 και θα αγωνιστεί το Σάββατο (11/10) στον 198ο ημιτελικό της καριέρας του (80ο σε Masters) με τον Βαλεντέν Βασερό.
Ο Σέρβος τενίστας απέκλεισε τον Ζιζού Μπεργκς (Νο.44) με 6-3, 7-5 και θα αγωνιστεί το Σάββατο (11/10) στον 198ο ημιτελικό της καριέρας του (80ο σε Masters) με τον Βαλεντέν Βασερό.
Ο Μονεγάσκος που είναι στο Νο204 είναι η έκπληξη του τουρνουά. Ξεκίνησε από τα προκριματικά και για να φτάσει στην 4αδα έβγαλε νοκ άουτ τον Χόλγκερ Ρούνε.
Ειδήσεις σήμερα:
Σαράκης στο protothema: Κέρδισα 330 εκατ. για το αμερικανικό Δημόσιο στην υπόθεση Novartis και εγώ πήρα 18 - Το «βραβείο»
Σύγκρουση Γεωργιάδη - Βελόπουλου στη Βουλή για τα Τέμπη - «Σύρατε το σύνολο της αντιπολίτευσης σε αυτή τη φρικώδη πολιτική με το ξυλόλιο»
Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο με το Νησί του Πάσχα - Με 3D βίντεο δείχνουν πώς μεταφέρθηκαν τα εμβληματικά αγάλματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα