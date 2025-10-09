Νόβακ Τζόκοβιτς: Με φόρα στα ημιτελικά του Shanghai Masters και πάει για τον 101ο τίτλο καριέρας ο Σέρβος - Βίντεο

Shanghai Masters και πάει φουλ για τον 101ο τίτλο της καριέρας του.





Έχοντας την απόλυτη υποστήριξη του κοινού ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε με άνεση στα ημιτελικά τουΟ Σέρβος τενίστας απέκλεισε τον Ζιζού Μπεργκς (Νο.44) με 6-3, 7-5 και θα αγωνιστεί το Σάββατο (11/10) στον 198ο ημιτελικό της καριέρας του (80ο σε Masters) με τον Βαλεντέν Βασερό.



Ο Μονεγάσκος που είναι στο Νο204 είναι η έκπληξη του τουρνουά. Ξεκίνησε από τα προκριματικά και για να φτάσει στην 4αδα έβγαλε νοκ άουτ τον Χόλγκερ Ρούνε.













