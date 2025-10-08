Πώς ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής - Οι Σαουδάραβες τον έκαναν Μίδα στη δύση της καριέρας του
SPORTS
Κριστιάνο Ρονάλντο Αλ Νασρ Λιονέλ Μέσι δισεκατομμυριούχος

Πώς ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής - Οι Σαουδάραβες τον έκαναν Μίδα στη δύση της καριέρας του

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index, χάρη σε μια τεράστια συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία στο τέλος της καριέρας του.

Πώς ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής - Οι Σαουδάραβες τον έκαναν Μίδα στη δύση της καριέρας του
10 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δείχνει αποφασισμένος να παρατείνει τη λαμπρή του καριέρα, αποδεικνύοντας ότι η απόσυρση δεν είναι ακόμη στα σχέδιά του. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, που συνεχίζει να γράφει ιστορία στα 40 του χρόνια, τιμήθηκε την Τρίτη (7/10) με το βραβείο Prestige στο πορτογαλικό ποδοσφαιρικό γκαλά και ξεκαθάρισε πως παραμένει ενεργός και φιλόδοξος.

Ο «CR7» εξακολουθεί να καταρρίπτει ρεκόρ, όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και οικονομικά. Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στον κόσμο με περιουσία που υπερβαίνει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια (περίπου 860 εκατ. ευρώ). Η συμφωνία του με την Αλ Νασρ, ύψους άνω των 400 εκατ. δολαρίων, τα πολυετή συμβόλαια με εταιρείες-κολοσσούς όπως η Nike και η Armani, αλλά και οι επιχειρηματικές του επενδύσεις —μεταξύ άλλων στα μέσα ενημέρωσης Medialivre, ιδιοκτήτρια της CMTV, Record και Sábado— εκτόξευσαν την περιουσία του στα 1,4 δισ. δολάρια (1,19 δισ. ευρώ).



Η οικονομική «μονομαχία» με τον Μέσι

Για χρόνια, ο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέσι πορεύονταν σχεδόν παράλληλα σε ό,τι αφορά τα έσοδά τους. Ωστόσο, το 2023 η ψαλίδα άνοιξε, με τον Πορτογάλο να υπογράφει το αστρονομικό συμβόλαιο στη Σαουδική Αραβία και τον Αργεντινό να μετακομίζει στην Ίντερ Μαϊάμι του MLS.

Παρά τις διαφορές, ο Μέσι αναμένεται να αποκτήσει μερίδιο στην αμερικανική ομάδα μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, μια συμφωνία που θα μπορούσε να τον φέρει ξανά στο ίδιο οικονομικό επίπεδο με τον Ρονάλντο. Από την άλλη, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, όταν ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Αλ Νασρ, θα εξασφαλίσει ποσοστό 15% στην ομάδα.

Οι υπολογισμοί του Bloomberg βασίζονται στο συνολικό εισόδημά του από μισθούς, μπόνους, χορηγίες και επενδύσεις. Από το 2022 έως το 2023, οι αποδοχές του ξεπέρασαν τα 550 εκατ. δολάρια, ενώ η δεκαετής συνεργασία του με τη Nike, ύψους 18 εκατ. δολαρίων ετησίως, καθώς και οι συμφωνίες με Armani και Castrol, έχουν προσθέσει πάνω από 175 εκατ. δολάρια στα κέρδη του.

Πώς ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής - Οι Σαουδάραβες τον έκαναν Μίδα στη δύση της καριέρας του
Κλείσιμο


Η μεταγραφή του στην Αλ Νασρ του αποφέρει περίπου 200 εκατ. δολάρια τον χρόνο, χωρίς φόρους, συν ένα μπόνους υπογραφής 30 εκατ. δολαρίων — ποσά που επιβεβαιώνουν ότι ο Ρονάλντο παραμένει όχι μόνο ένας από τους κορυφαίους αθλητές, αλλά και ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα ονόματα στον πλανήτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Δείτε τις περιοχές με τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής - Εστιατόριο στην Κρήτη έκρυψε 18.500 αποδείξεις

Γιώργος Καπουτζίδης: Ο σύντροφός του, η ζωή στην Αίγινα και η φωτογραφία από την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή

Κωνσταντοπούλου: Κτήνος όποιος δεν κατάλαβε τι έκανε ο Ρούτσι - Παγκόσμια πρωτοτυπία ότι ο Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής για να ενεργοποιηθεί πολιτικά
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αθηναγόρας Κωστάκος: Αυτό που έχει νόημα στη ζωή είναι να μην σπαταλάμε το χρόνο μας εκεί που δεν περνάμε καλά

Αθηναγόρας Κωστάκος: Αυτό που έχει νόημα στη ζωή είναι να μην σπαταλάμε το χρόνο μας εκεί που δεν περνάμε καλά

Ο διεθνώς καταξιωμένος σεφ και περιζήτητος δημιουργός εστιατορίων αποκρυπτογραφεί το πώς μια εμπειρία μένει στη μνήμη, αλλά και το πώς η ελληνική κουζίνα συγκινεί τα πλήθη σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Τα μυστικά της Μακροζωίας

Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης