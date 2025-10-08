Πώς ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής - Οι Σαουδάραβες τον έκαναν Μίδα στη δύση της καριέρας του

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δείχνει αποφασισμένος να παρατείνει τη λαμπρή του καριέρα, αποδεικνύοντας ότι η απόσυρση δεν είναι ακόμη στα σχέδιά του. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, που συνεχίζει να γράφει ιστορία στα 40 του χρόνια, τιμήθηκε την Τρίτη (7/10) με το βραβείο Prestige στο πορτογαλικό ποδοσφαιρικό γκαλά και ξεκαθάρισε πως παραμένει ενεργός και φιλόδοξος.
Ο «CR7» εξακολουθεί να καταρρίπτει ρεκόρ, όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και οικονομικά. Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στον κόσμο με περιουσία που υπερβαίνει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια (περίπου 860 εκατ. ευρώ). Η συμφωνία του με την Αλ Νασρ, ύψους άνω των 400 εκατ. δολαρίων, τα πολυετή συμβόλαια με εταιρείες-κολοσσούς όπως η Nike και η Armani, αλλά και οι επιχειρηματικές του επενδύσεις —μεταξύ άλλων στα μέσα ενημέρωσης Medialivre, ιδιοκτήτρια της CMTV, Record και Sábado— εκτόξευσαν την περιουσία του στα 1,4 δισ. δολάρια (1,19 δισ. ευρώ).
Για χρόνια, ο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέσι πορεύονταν σχεδόν παράλληλα σε ό,τι αφορά τα έσοδά τους. Ωστόσο, το 2023 η ψαλίδα άνοιξε, με τον Πορτογάλο να υπογράφει το αστρονομικό συμβόλαιο στη Σαουδική Αραβία και τον Αργεντινό να μετακομίζει στην Ίντερ Μαϊάμι του MLS.
Παρά τις διαφορές, ο Μέσι αναμένεται να αποκτήσει μερίδιο στην αμερικανική ομάδα μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, μια συμφωνία που θα μπορούσε να τον φέρει ξανά στο ίδιο οικονομικό επίπεδο με τον Ρονάλντο. Από την άλλη, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, όταν ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Αλ Νασρ, θα εξασφαλίσει ποσοστό 15% στην ομάδα.
Οι υπολογισμοί του Bloomberg βασίζονται στο συνολικό εισόδημά του από μισθούς, μπόνους, χορηγίες και επενδύσεις. Από το 2022 έως το 2023, οι αποδοχές του ξεπέρασαν τα 550 εκατ. δολάρια, ενώ η δεκαετής συνεργασία του με τη Nike, ύψους 18 εκατ. δολαρίων ετησίως, καθώς και οι συμφωνίες με Armani και Castrol, έχουν προσθέσει πάνω από 175 εκατ. δολάρια στα κέρδη του.
Η μεταγραφή του στην Αλ Νασρ του αποφέρει περίπου 200 εκατ. δολάρια τον χρόνο, χωρίς φόρους, συν ένα μπόνους υπογραφής 30 εκατ. δολαρίων — ποσά που επιβεβαιώνουν ότι ο Ρονάλντο παραμένει όχι μόνο ένας από τους κορυφαίους αθλητές, αλλά και ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα ονόματα στον πλανήτη.
