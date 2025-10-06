Αφαίρεση τριών βαθμών στον ΟΦΗ για οφειλές στον Θανάση Παπάζογλου

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ επέβαλε ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών στον ΟΦΗ, για οφειλή προς τον Θανάση Παπάζογλου.
Η ομάδα της Κρήτης έχει το περιθώριο να εξοφλήσει τον πρώην ποδοσφαιριστή της μέσα στις πέντε επόμενες εργάσιμες μέρες, για να της επιστραφούν οι βαθμοί.
Περιπέτειες για την ομάδα του Ηρακλείου, που σε περίπτωση που δεν εξοφλήσει τον Θανάση Παπάζογλου εγκαίρως θα δει, αρχικώς, να της αφαιρούνται τρεις βαθμοί, με την ποινή να έχει επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, δηλαδή να της αφαιρούνται επιπλέον τρεις βαθμοί από κάθε αγωνιστική, αν δεν εξοφλήσει τον πρώην ποδοσφαιριστή της.
Ο ΟΦΗ με την αφαίρεση των τριών βαθμών κατρακύλησε στην 13η και προτελευταία θέση της βαθμολογίας με 3 βαθμούς, από τους 6 που είχε.
Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό απέναντι στον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, το οποίο έχει αναβληθεί και αναμένεται να οριστεί το επόμενο διάστημα.
