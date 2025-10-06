Γιοβάνοβιτς: «Με αυτοπεποίθηση για τη νίκη στη Γλασκώβη» - Βίντεο
Γιοβάνοβιτς: «Με αυτοπεποίθηση για τη νίκη στη Γλασκώβη» - Βίντεο
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός μιλά για τη διάθεση των διεθνών, τις απουσίες και τη σημασία των προσεχών αγώνων στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026
Η Εθνική Ελλάδας έχει ήδη μπει σε ρυθμούς προκριματικών, με τις αναμετρήσεις απέναντι σε Σκωτία (09/10) και Δανία (12/10) να ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα συγκεντρώθηκε και προετοιμάζεται υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με στόχο να αφήσει πίσω το αρνητικό αποτέλεσμα του τελευταίου αγώνα με τους Δανούς στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Μιλώντας στο επίσημο κανάλι της «γαλανόλευκης» στο YouTube, ο ομοσπονδιακός προπονητής στάθηκε στη διάθεση και νοοτροπία που πρέπει να βγάλουν οι διεθνείς:
«Είμαστε έτοιμοι, με τη διάθεση που δείχνουν οι ποδοσφαιριστές όταν έρχονται. Τον τελευταίο χρόνο είναι πάντα καλή η ατμόσφαιρα στις προπονήσεις. Τώρα πρέπει να υπάρχει ακόμη περισσότερη, καθώς το τελευταίο αποτέλεσμα στην έδρα μας δεν ήταν καλό, παρά την καλή εμφάνιση. Έχουμε ευκαιρία να διορθώσουμε κάποια πράγματα».
Παρά τις απουσίες, ο Γιοβάνοβιτς επισήμανε ότι το πλάνο δεν αλλάζει: «Καλέσαμε κάποια άλλα παιδιά για να καλύψουν τα κενά, αλλά δεν αλλάζει πολύ η σκέψη μας».
Αναφορικά με την επικείμενη αναμέτρηση με τη Σκωτία, λίγους μήνες μετά τη μάχη στα playoffs του Nations League, ο προπονητής τόνισε:
«Πρόσφατα παίξαμε με τη Σκωτία στα playoffs, αλλά τώρα είναι αλλιώς – πρόκειται για προκριματικά Μουντιάλ. Θα έχει ενδιαφέρον, θα επιστρέψουμε στο ίδιο γήπεδο και απέναντι στην ίδια ομάδα. Δεν έχουν αλλάξει πολλά στον τρόπο παιχνιδιού μας τους τελευταίους έξι μήνες. Το σημαντικό είναι να είμαστε το ίδιο καλοί και με την ίδια αυτοπεποίθηση στη Γλασκώβη για να πάρουμε το παιχνίδι και να αυξήσουμε τις πιθανότητές μας για την επόμενη φάση».
