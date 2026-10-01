Ταυτοποιήθηκε 36χρονη για τη δημόσια διαπόμπευση γυναίκας στο Ηράκλειο, αναζητείται ένας άνδρας
Ταυτοποιήθηκε 36χρονη για τη δημόσια διαπόμπευση γυναίκας στο Ηράκλειο, αναζητείται ένας άνδρας
Κατά πληροφορίες η 36χρονη φέρεται να είναι γνωστή της γυναίκας που έπεσε θύμα της διαπόμπευσης
Νέες πληροφορίες για την υπόθεση της δημόσιας διαπόμπευσης μιας 52χρονης γυναίκας στο Ηράκλειο με φωτογραφίες της σε παρμπρίζ αυτοκινήτων στην περιοχή του Μασταμπά, καθώς σύμφωνα με το creta24.gr οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση μιας 36χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να έχει εμπλοκή στην υπόθεση.
Παράλληλα εξετάζεται και ο ρόλος ενός άνδρα που φέρεται να συμμετείχε στην τοποθέτηση των φακελών με φέιγ βολάν στα οποία αναγραφόταν το ονοματεπώνυμο της γυναίκας, η διεύθυνσή της, φωτογραφία της και απρεπείς χαρακτηρισμούς
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 36χρονη που ταυτοποιήθηκε φέρεται να είναι γνώριμη της 52χρονης.
Η 52χρονη, μετά και το περιστατικό με τα φέιγ βολάν, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων καθώς, κατά πληροφορίες, αποδίδει τα περιστατικά σε προσωπική διαφορά και ερωτική αντιζηλία.
Πριν τα φέιγ βολάν στα αυτοκίνητα, φέρεται να είχαν προηγηθεί από τον περασμένο Ιούνιο άλλα περιστατικά παρενόχλησης, με μηνύματα, επιστολές και τηλεφωνικές επικοινωνίες που, σύμφωνα με την καταγγελία, αφορούσαν τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική ζωή της 52χρονης.
Παράλληλα εξετάζεται και ο ρόλος ενός άνδρα που φέρεται να συμμετείχε στην τοποθέτηση των φακελών με φέιγ βολάν στα οποία αναγραφόταν το ονοματεπώνυμο της γυναίκας, η διεύθυνσή της, φωτογραφία της και απρεπείς χαρακτηρισμούς
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 36χρονη που ταυτοποιήθηκε φέρεται να είναι γνώριμη της 52χρονης.
Η 52χρονη, μετά και το περιστατικό με τα φέιγ βολάν, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων καθώς, κατά πληροφορίες, αποδίδει τα περιστατικά σε προσωπική διαφορά και ερωτική αντιζηλία.
Πριν τα φέιγ βολάν στα αυτοκίνητα, φέρεται να είχαν προηγηθεί από τον περασμένο Ιούνιο άλλα περιστατικά παρενόχλησης, με μηνύματα, επιστολές και τηλεφωνικές επικοινωνίες που, σύμφωνα με την καταγγελία, αφορούσαν τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική ζωή της 52χρονης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα