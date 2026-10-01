Πώς θα γίνει η εκλογή των μελών του ειδικού δικαστηρίου για Τριαντόπουλο, επιστολή Κακλαμάνη σε Φλωρίδη
Πώς θα γίνει η εκλογή των μελών του ειδικού δικαστηρίου για Τριαντόπουλο, επιστολή Κακλαμάνη σε Φλωρίδη
Ο πρόεδρος της Βουλής ζητά από τον υπουργό Δικαιοσύνης να κοινοποιήσει τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ειδικού δικαστηρίου
Την διαδικασία επιλογής των μελών που θα συγκροτήσουν το Ειδικό Δικαστήριο για τον Χρήστο Τριαντοπουλο εκκίνησε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.
Ο κ. Κακλαμανης ενημέρωσε τη Διάσκεψη ότι ήδη απέστειλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τη δικογραφία η οποία βρίσκεται στη Βουλή μαζί με επιστολή προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη με την οποία του ζητά να κοινοποιήσει στη Βουλή τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ειδικού δικαστηρίου προκειμένου η Βουλή να προχωρήσει στην κλήρωση.
Μιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο κ. Κακλαμάνης εκτίμησε ότι εντός Οκτωβρίου η σχετική διαδικασία θα έχει περατωθεί.
Ο κ. Κακλαμανης ενημέρωσε τη Διάσκεψη ότι ήδη απέστειλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τη δικογραφία η οποία βρίσκεται στη Βουλή μαζί με επιστολή προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη με την οποία του ζητά να κοινοποιήσει στη Βουλή τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ειδικού δικαστηρίου προκειμένου η Βουλή να προχωρήσει στην κλήρωση.
Μιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο κ. Κακλαμάνης εκτίμησε ότι εντός Οκτωβρίου η σχετική διαδικασία θα έχει περατωθεί.
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