Πώς θα γίνει η εκλογή των μελών του ειδικού δικαστηρίου για Τριαντόπουλο, επιστολή Κακλαμάνη σε Φλωρίδη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νικήτας Κακλαμάνης Βουλή Χρήστος Τριαντόπουλος Γιώργος Φλωρίδης

Πώς θα γίνει η εκλογή των μελών του ειδικού δικαστηρίου για Τριαντόπουλο, επιστολή Κακλαμάνη σε Φλωρίδη

Ο πρόεδρος της Βουλής ζητά  από τον υπουργό Δικαιοσύνης να κοινοποιήσει τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ειδικού δικαστηρίου

Πώς θα γίνει η εκλογή των μελών του ειδικού δικαστηρίου για Τριαντόπουλο, επιστολή Κακλαμάνη σε Φλωρίδη
Την διαδικασία επιλογής των μελών που θα συγκροτήσουν το Ειδικό Δικαστήριο για τον Χρήστο Τριαντοπουλο εκκίνησε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο κ. Κακλαμανης ενημέρωσε τη Διάσκεψη ότι ήδη απέστειλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τη δικογραφία η οποία βρίσκεται στη Βουλή μαζί με επιστολή προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη με την οποία του ζητά να κοινοποιήσει στη Βουλή τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ειδικού δικαστηρίου προκειμένου η Βουλή να προχωρήσει στην κλήρωση.

Μιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο κ. Κακλαμάνης εκτίμησε ότι εντός Οκτωβρίου η σχετική διαδικασία θα έχει περατωθεί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης