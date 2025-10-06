Αγωνία στην Εθνική ποδοσφαίρου για τον Καρέτσα, κλήθηκε ο Παντελίδης της Κηφισιάς
Ο άσος της Γκενκ ταλαιπωρείται από ίωση και είναι εξαιρετικά αμφίβολος για τον αγώνα με την Σκωτία

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος είχε λάμψει τον περασμένο Μάρτιο στα μπαράζ του UEFA Nations League κόντρα στην Σκωτία, είναι εξαιρετικά αμφίβολος για τον εκτός έδρας αγώνα της Εθνικής με τους Σκωτσέζους για το ματς του προκριματικού ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο άσος της Γκενκ ταλαιπωρείται με ίωση που τον άφησε έξω κι από τον τελευταίο αγώνα του βελγικού πρωταθλήματος και δεν θα έρθει σήμερα στην Αθήνα προκειμένου να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή, αλλά αν βελτιωθεί η κατάσταση του θα συναντήσει την ομάδα την Τετάρτη στη Γλασκόβη.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πάντως κάλεσε τον Παύλο Παντελίδη της Κηφισιάς ως εναλλακτική επιλογή και θα περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή για να δει αν μπορεί να έχει στη διάθεση του τον Καρέτσα.



