Βίντεο: Το γκολ της χρονιάς μπήκε στο Μπιλμπάο-Μαγιόρκα
SPORTS
Μαγιόρκα Αθλέτικ Μπιλμπάο La Liga Σαμού Κόστα

Το πέτυχε ο Σαμού Κόστα  της Μαγιόρκα με σέντρα σουτ αλλά δεν ήταν αρκετό για τη νίκη της ομάδας του

Όντας αμυντικός χαφ, ο Σαμού Κόστα δεν είναι συνηθισμένος να σκοράρει, ωστόσο στο εκτός έδρας ματς της Μαγιόρκα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, ο μέσος των φιλοξενούμενων «ζωγράφισε».

Στο 78ο λεπτό και με το σκορ στο 1-0 υπέρ των Βάσκων, ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής εμπνεύστηκε μία τρομερή σέντρα-σουτ από πλάγια θέση, με την μπάλα να καταλήγει στο βάθος της εστίας των γηπεδούχων. 

Το φοβερό γκολ του Ισπανού δεν έφτανε για να πάρουν οι «νησιώτες» το βαθμό, αφού η Μπιλμπάο πήρε τη νίκη με 2-1, μετά από γκολ του Ρέγο στο 82'.



