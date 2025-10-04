Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Βίντεο: Το γκολ της χρονιάς μπήκε στο Μπιλμπάο-Μαγιόρκα
Βίντεο: Το γκολ της χρονιάς μπήκε στο Μπιλμπάο-Μαγιόρκα
Το πέτυχε ο Σαμού Κόστα της Μαγιόρκα με σέντρα σουτ αλλά δεν ήταν αρκετό για τη νίκη της ομάδας του
Όντας αμυντικός χαφ, ο Σαμού Κόστα δεν είναι συνηθισμένος να σκοράρει, ωστόσο στο εκτός έδρας ματς της Μαγιόρκα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, ο μέσος των φιλοξενούμενων «ζωγράφισε».
Στο 78ο λεπτό και με το σκορ στο 1-0 υπέρ των Βάσκων, ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής εμπνεύστηκε μία τρομερή σέντρα-σουτ από πλάγια θέση, με την μπάλα να καταλήγει στο βάθος της εστίας των γηπεδούχων.
Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Το φοβερό γκολ του Ισπανού δεν έφτανε για να πάρουν οι «νησιώτες» το βαθμό, αφού η Μπιλμπάο πήρε τη νίκη με 2-1, μετά από γκολ του Ρέγο στο 82'.
Ειδήσεις σήμερα:
«Έλεος με τα fake news»: Η Σοφία Μητσοτάκη απαντά για τα εισιτήρια, το ποπ κορν και την coca cola του πρωθυπουργού στη Βοστώνη
Δραματικό τέλος για κηπουρό σε βόθρο: Δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή στους ιδιοκτήτες βίλας στο Ρίο
Απίστευτη γκάφα από τον Κουέστα - Έφαγε γκολ πίσω από την σέντρα στην Τουρκία ο πρώην τερματοφύλακας του Άρη - Βίντεο
Στο 78ο λεπτό και με το σκορ στο 1-0 υπέρ των Βάσκων, ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής εμπνεύστηκε μία τρομερή σέντρα-σουτ από πλάγια θέση, με την μπάλα να καταλήγει στο βάθος της εστίας των γηπεδούχων.
Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Το φοβερό γκολ του Ισπανού δεν έφτανε για να πάρουν οι «νησιώτες» το βαθμό, αφού η Μπιλμπάο πήρε τη νίκη με 2-1, μετά από γκολ του Ρέγο στο 82'.
Ειδήσεις σήμερα:
«Έλεος με τα fake news»: Η Σοφία Μητσοτάκη απαντά για τα εισιτήρια, το ποπ κορν και την coca cola του πρωθυπουργού στη Βοστώνη
Δραματικό τέλος για κηπουρό σε βόθρο: Δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή στους ιδιοκτήτες βίλας στο Ρίο
Απίστευτη γκάφα από τον Κουέστα - Έφαγε γκολ πίσω από την σέντρα στην Τουρκία ο πρώην τερματοφύλακας του Άρη - Βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα