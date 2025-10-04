Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Premier League: Κορυφή για Άρσεναλ, νίκη-ανάσα για τη Γιουνάιτεντ - Δείτε τα γκολ
Premier League: Κορυφή για Άρσεναλ, νίκη-ανάσα για τη Γιουνάιτεντ - Δείτε τα γκολ
Οι κανονιέρηδες νίκησαν 2-0 τη Γουέστ Χαμ και πέρασαν προσωρινά στην πρώτη θέση, ενώ η Γιουνάιτεντ νίκησε με 2-0 τη Σάντερλαντ και σκαρφάλωσε στην 8η θέση
Το μίνι λονδρέζικο ντέρμπι δεν είχε σασπένς και δράμα καθώς η ανωτερότητα της Άρσεναλ δεν αμφισβητήθηκε ποτέ από τα «σφυριά».
Η Γουέστ Χαμ παρά την έλευση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο δεν μπόρεσε να προβάλει ιδιαίτερη αντίσταση και έτσι η ομάδα του Αρτέτα με το τρίποντο που κατέκτησε βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας της Premier League περιμένοντας το αποτέλεσμα του ντέρμπι Τσέλσι-Λίβερπουλ για να δει αν θα παραμείνει εκεί. Ο Ντέκλαν Ράις άνοιξε το σκορ για την Άρσεναλ στο 38' για να καθαρίσει το τρίποντο ο Σάκα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 67'.
Με δύο γκολ από το πρώτο ημίχρονο πανηγύρισε νίκη και η Γιουνάιτεντ κόντρα στη νεοφώτιστη Σάντερλαντ. Ο Μάουντ άνοιξε το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό, για να διαμορφώσει το 2-0 στο 31' ο Σέσκο και να δώσει οξυγόνο στην ομάδα του και τον Ρούμπεν Αμορίμ.
Νωρίτερα η Τότεναμ είχε φύγει με το διπλό από την έδρα της Λιντς.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η συνοπτική βαθμολογία στην Premier League:
Μπόρνμουθ-Φούλαμ 3-1 (78΄, 90+6΄ Σεμένιο, 84΄ Κλάιφερτ - 70΄ Σεσενιόν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λιντς-Τότεναμ 1-2 (34΄ Οκαφόρ - 23΄ Τελ, 57΄ Κούντους) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ 2-0 (38΄ Ράις, 67΄πεν. Σάκα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Γ.-Σάντερλαντ 2-0 (8΄ Μάουντ, 31΄ Σέσκο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Λίβερπουλ 19:30
Άστον Βίλα-Μπέρνλι 05/10
Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας 05/10
Η Γουέστ Χαμ παρά την έλευση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο δεν μπόρεσε να προβάλει ιδιαίτερη αντίσταση και έτσι η ομάδα του Αρτέτα με το τρίποντο που κατέκτησε βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας της Premier League περιμένοντας το αποτέλεσμα του ντέρμπι Τσέλσι-Λίβερπουλ για να δει αν θα παραμείνει εκεί. Ο Ντέκλαν Ράις άνοιξε το σκορ για την Άρσεναλ στο 38' για να καθαρίσει το τρίποντο ο Σάκα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 67'.
Με δύο γκολ από το πρώτο ημίχρονο πανηγύρισε νίκη και η Γιουνάιτεντ κόντρα στη νεοφώτιστη Σάντερλαντ. Ο Μάουντ άνοιξε το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό, για να διαμορφώσει το 2-0 στο 31' ο Σέσκο και να δώσει οξυγόνο στην ομάδα του και τον Ρούμπεν Αμορίμ.
Νωρίτερα η Τότεναμ είχε φύγει με το διπλό από την έδρα της Λιντς.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η συνοπτική βαθμολογία στην Premier League:
Μπόρνμουθ-Φούλαμ 3-1 (78΄, 90+6΄ Σεμένιο, 84΄ Κλάιφερτ - 70΄ Σεσενιόν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λιντς-Τότεναμ 1-2 (34΄ Οκαφόρ - 23΄ Τελ, 57΄ Κούντους) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ 2-0 (38΄ Ράις, 67΄πεν. Σάκα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Γ.-Σάντερλαντ 2-0 (8΄ Μάουντ, 31΄ Σέσκο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Λίβερπουλ 19:30
Άστον Βίλα-Μπέρνλι 05/10
Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας 05/10
Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 05/10
Γουλβς-Μπράιτον 05/10
Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι 05/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Άρσεναλ 16 -7αγ.
Λίβερπουλ 15
Τότεναμ 14 -7αγ.
Μπόρνμουθ 14 -7αγ.
Κρίσταλ Πάλας 12
Σάντερλαντ 11 -7αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 10
Μάντσεστερ Γ. 10 -7αγ.
Τσέλσι 8
Έβερτον 8
Μπράιτον 8
Φούλαμ 8 -7αγ.
Λιντς 8 -7αγ.
Μπρέντφορντ 7
Νιούκαστλ 6
Άστον Βίλα 6
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μπέρνλι 4
Γουέστ Χαμ 4 -7αγ.
Γουλβς 1
Ειδήσεις σήμερα:
Σπεύδουν όλοι στο Κάιρο, στο μεγάλο παζάρι για τη Γάζα - Πίεση από ΗΠΑ περιμένει το Ισραήλ, στο πλευρό της Χαμάς οι σκληροπυρηνικοί
Δραματικό τέλος για κηπουρό σε βόθρο: Δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή στους ιδιοκτήτες βίλας στο Ρίο
Διαγραφές για στελέχη του ΠΑΣΟΚ που εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά ο Δούκας - Η απάντηση της εταιρείας του «πράσινου» πολιτευτή
Γουλβς-Μπράιτον 05/10
Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι 05/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Άρσεναλ 16 -7αγ.
Λίβερπουλ 15
Τότεναμ 14 -7αγ.
Μπόρνμουθ 14 -7αγ.
Κρίσταλ Πάλας 12
Σάντερλαντ 11 -7αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 10
Μάντσεστερ Γ. 10 -7αγ.
Τσέλσι 8
Έβερτον 8
Μπράιτον 8
Φούλαμ 8 -7αγ.
Λιντς 8 -7αγ.
Μπρέντφορντ 7
Νιούκαστλ 6
Άστον Βίλα 6
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μπέρνλι 4
Γουέστ Χαμ 4 -7αγ.
Γουλβς 1
Ειδήσεις σήμερα:
Σπεύδουν όλοι στο Κάιρο, στο μεγάλο παζάρι για τη Γάζα - Πίεση από ΗΠΑ περιμένει το Ισραήλ, στο πλευρό της Χαμάς οι σκληροπυρηνικοί
Δραματικό τέλος για κηπουρό σε βόθρο: Δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή στους ιδιοκτήτες βίλας στο Ρίο
Διαγραφές για στελέχη του ΠΑΣΟΚ που εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά ο Δούκας - Η απάντηση της εταιρείας του «πράσινου» πολιτευτή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα