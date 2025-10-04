Premier League: Κορυφή για Άρσεναλ, νίκη-ανάσα για τη Γιουνάιτεντ - Δείτε τα γκολ
Οι κανονιέρηδες νίκησαν 2-0 τη Γουέστ Χαμ και πέρασαν προσωρινά στην πρώτη θέση, ενώ η Γιουνάιτεντ νίκησε με 2-0 τη Σάντερλαντ και σκαρφάλωσε στην 8η θέση

Το μίνι λονδρέζικο ντέρμπι δεν είχε σασπένς και δράμα καθώς η ανωτερότητα της Άρσεναλ δεν αμφισβητήθηκε ποτέ από τα «σφυριά».

Η Γουέστ Χαμ παρά την έλευση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο δεν μπόρεσε να προβάλει ιδιαίτερη αντίσταση και έτσι η ομάδα του Αρτέτα με το τρίποντο που κατέκτησε βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας της Premier League περιμένοντας το αποτέλεσμα του ντέρμπι Τσέλσι-Λίβερπουλ για να δει αν θα παραμείνει εκεί. Ο Ντέκλαν Ράις άνοιξε το σκορ για την Άρσεναλ στο 38' για να καθαρίσει το τρίποντο ο Σάκα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 67'.

Με δύο γκολ από το πρώτο ημίχρονο πανηγύρισε νίκη και η Γιουνάιτεντ κόντρα στη νεοφώτιστη Σάντερλαντ. Ο Μάουντ άνοιξε το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό, για να διαμορφώσει το 2-0 στο 31' ο Σέσκο και να δώσει οξυγόνο στην ομάδα του και τον Ρούμπεν Αμορίμ.

Νωρίτερα η Τότεναμ είχε φύγει με το διπλό από την έδρα της Λιντς.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η συνοπτική βαθμολογία στην Premier League:
Μπόρνμουθ-Φούλαμ 3-1 (78΄, 90+6΄ Σεμένιο, 84΄ Κλάιφερτ - 70΄ Σεσενιόν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Λιντς-Τότεναμ 1-2 (34΄ Οκαφόρ - 23΄ Τελ, 57΄ Κούντους) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ 2-0 (38΄ Ράις, 67΄πεν. Σάκα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μάντσεστερ Γ.-Σάντερλαντ 2-0 (8΄ Μάουντ, 31΄ Σέσκο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Τσέλσι-Λίβερπουλ 19:30

Άστον Βίλα-Μπέρνλι 05/10

Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας 05/10

Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 05/10

Γουλβς-Μπράιτον 05/10

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι 05/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Άρσεναλ 16 -7αγ.
Λίβερπουλ 15
Τότεναμ 14 -7αγ.
Μπόρνμουθ 14 -7αγ.
Κρίσταλ Πάλας 12
Σάντερλαντ 11 -7αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 10
Μάντσεστερ Γ. 10 -7αγ.
Τσέλσι 8
Έβερτον 8
Μπράιτον 8
Φούλαμ 8 -7αγ.
Λιντς 8 -7αγ.
Μπρέντφορντ 7
Νιούκαστλ 6
Άστον Βίλα 6
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μπέρνλι 4
Γουέστ Χαμ 4 -7αγ.
Γουλβς 1

