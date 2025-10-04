La Liga: «Τρίποντο» με ανατροπή για την Οσασούνα, 2-1 την Χετάφε - Δείτε τα γκολ

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Με το γκολ του Κατένα στο 90΄ η Οσασούνα λύγισε με ανατροπή τη Χετάφε στην Παμπλόνα και ανέβηκε στην 11η θέση της La Liga
Η Οσασούνα έβαλε «φρένο» στο αρνητικό σερί των τελευταίων τριών αγώνων (μία ισοπαλία, δύο ήττες) και με ένα γκολ του Κατένα στο 90ό λεπτό «λύγισε» τη Χετάφε με 2-1 στο "Estadio El Sadar", στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της 8ης αγωνιστικής στην ισπανική LaLiga.
Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 23' με τον Μαγιοράλ, όμως η Οσασούνα πήγε στο ημίχρονο με το σκορ σε ισορροπία μετά το τέρμα του Μπρετόνες στο 45'+3' και... άρπαξε το τρίποντο με το τέρμα του Κατένα έπειτα από ασίστ του Γκαρθία.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 8ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της La Liga έχουν ως εξής:
Οσασούνα-Χετάφε 2-1 (45'+3' Μπρετόνες, 90' Κατένα - 23' Μαγιοράλ)
Οβιέδο-Λεβάντε 04/10
Τζιρόνα-Βαλένθια 04/10
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μαγιόρκα 04/10
Ρεάλ Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 04/10
Αλαβές-Ελτσε 05/10
Σεβίλλη-Μπαρτσελόνα 05/10
Εσπανιόλ-Μπέτις 05/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 19
Ρεάλ Μαδρίτης 18
Βιγιαρεάλ 16
Έλτσε 13
Ατλέτικο Μαδρίτης 12
Μπέτις 12
Εσπανιόλ 12
Χετάφε 11 -8αγ.
Σεβίλλη 10
Αθλέτικ Μπιλμπάο 10
Οσασούνα 10 -8αγ.
Αλαβές 8
Βαλένθια 8
Οβιέδο 6
Λεβάντε 5
Ράγιο Βαγεκάνο 5
Θέλτα 5
Ρεάλ Σοσιεδάδ 5
Μαγιόρκα 5
Τζιρόνα 3
