La Liga: «Τρίποντο» με ανατροπή για την Οσασούνα, 2-1 την Χετάφε - Δείτε τα γκολ
Με το γκολ του Κατένα στο 90΄ η Οσασούνα λύγισε με ανατροπή τη Χετάφε στην Παμπλόνα και ανέβηκε στην 11η θέση της La Liga

Η Οσασούνα έβαλε «φρένο» στο αρνητικό σερί των τελευταίων τριών αγώνων (μία ισοπαλία, δύο ήττες) και με ένα γκολ του Κατένα στο 90ό λεπτό «λύγισε» τη Χετάφε με 2-1 στο "Estadio El Sadar", στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της 8ης αγωνιστικής στην ισπανική LaLiga.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 23' με τον Μαγιοράλ, όμως η Οσασούνα πήγε στο ημίχρονο με το σκορ σε ισορροπία μετά το τέρμα του Μπρετόνες στο 45'+3' και... άρπαξε το τρίποντο με το τέρμα του Κατένα έπειτα από ασίστ του Γκαρθία.

CA OSASUNA 2 - 1 GETAFE CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS



Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 8ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της La Liga έχουν ως εξής:

Οσασούνα-Χετάφε 2-1 (45'+3' Μπρετόνες, 90' Κατένα - 23' Μαγιοράλ)
Οβιέδο-Λεβάντε 04/10
Τζιρόνα-Βαλένθια 04/10
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μαγιόρκα 04/10
Ρεάλ Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 04/10
Αλαβές-Ελτσε 05/10
Σεβίλλη-Μπαρτσελόνα 05/10
Εσπανιόλ-Μπέτις 05/10
Σοσιεδάδ-Ράγιο Βαγεκάνο 05/10
Θέλτα-Ατλέτικο Μαδρίτης 05/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 19
Ρεάλ Μαδρίτης 18
Βιγιαρεάλ 16
Έλτσε 13
Ατλέτικο Μαδρίτης 12
Μπέτις 12
Εσπανιόλ 12
Χετάφε 11 -8αγ.
Σεβίλλη 10
Αθλέτικ Μπιλμπάο 10
Οσασούνα 10 -8αγ.
Αλαβές 8
Βαλένθια 8
Οβιέδο 6
Λεβάντε 5
Ράγιο Βαγεκάνο 5
Θέλτα 5
Ρεάλ Σοσιεδάδ 5
Μαγιόρκα 5
Τζιρόνα 3



