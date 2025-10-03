Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Οι 8 ξένοι που δήλωσαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για τη Basket League
Οι 8 ξένοι που δήλωσαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για τη Basket League
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Εργκίν Αταμάν επέλεξαν να αφήσουν εκτός της οκτάδας των ξένων τους τραυματίες Κίναν Έβανς και Ματίας Λεσόρ
Με το πρωτάθλημα της Stoiximan Basket League 2025-26 να ετοιμάζεται για το πρώτο τζάμπολ, όλες οι ομάδες ολοκλήρωσαν και κατέθεσαν τις λίστες με τα ρόστερ τους.
Η νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια σημαντική αλλαγή στον κανονισμό για τους ξένους παίκτες, καθώς κάθε σύλλογος θα έχει δικαίωμα να δηλώσει μέχρι οκτώ ξένους, ωστόσο σε κάθε παιχνίδι θα μπορεί να χρησιμοποιεί τους έξι.
Στον Παναθηναϊκό, απόφαση ήταν η εξαίρεση του Ματίας Λεσόρ από την αρχική λίστα, κάτι που ήταν αναμενόμενο.
Ο Γάλλος σέντερ συνεχίζει την αποθεραπεία του και ο στόχος είναι να επιστρέψει στα παρκέ μέσα στον Νοέμβριο, ώστε να ενισχύσει τους «πράσινους» στη συνέχεια της σεζόν.
Αυτοί είναι οι ξένοι του Παναθηναϊκού: Τι Τζέι Σορτς, Ρισόν Χολμς, Τσέντι Όσμαν, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Μάριους Γκριγκόνις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ομέρ Γιούρτσεβεν.
Από την άλλη στον Ολυμπιακό ο Γιώργος Μπαρτζώκας, άφησε εκτός τον Κίναν Έβανς, ο οποίος δεν έχει ακόμη αναρρώσει από τον τραυματισμό του, ενώ συμπεριέλαβε σε αυτήν τον Φρανκ Νιλικίνα, για τον οποίο το πλάνο του είναι να αγωνιστεί στην πρεμιέρα κόντρα στο Μαρούσι (5/10 στις 13:00).
Η οκτάδα ξένων του Ολυμπιακού: Φρανκ Νιλικίνα, Εβάν Φουρνιέ, Σέιμπεν Λι, Σακίλ ΜακΚίσικ, Τάισον Γουόρντ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ
Ειδήσεις σήμερα:
Άγρια συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα στο Περιστέρι - Τραυματίστηκε μία καθηγήτρια
Ο Μπάρκας κατήγγειλε την Χρηστίδου για απειλή ξυλοδαρμού - Φαλλοκρατική αθλιότητα απαντά το Κίνημα Δημοκρατίας
Μετά τα γλυκά στους γείτονες, η επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός
Η νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια σημαντική αλλαγή στον κανονισμό για τους ξένους παίκτες, καθώς κάθε σύλλογος θα έχει δικαίωμα να δηλώσει μέχρι οκτώ ξένους, ωστόσο σε κάθε παιχνίδι θα μπορεί να χρησιμοποιεί τους έξι.
Στον Παναθηναϊκό, απόφαση ήταν η εξαίρεση του Ματίας Λεσόρ από την αρχική λίστα, κάτι που ήταν αναμενόμενο.
Ο Γάλλος σέντερ συνεχίζει την αποθεραπεία του και ο στόχος είναι να επιστρέψει στα παρκέ μέσα στον Νοέμβριο, ώστε να ενισχύσει τους «πράσινους» στη συνέχεια της σεζόν.
Αυτοί είναι οι ξένοι του Παναθηναϊκού: Τι Τζέι Σορτς, Ρισόν Χολμς, Τσέντι Όσμαν, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Μάριους Γκριγκόνις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ομέρ Γιούρτσεβεν.
Από την άλλη στον Ολυμπιακό ο Γιώργος Μπαρτζώκας, άφησε εκτός τον Κίναν Έβανς, ο οποίος δεν έχει ακόμη αναρρώσει από τον τραυματισμό του, ενώ συμπεριέλαβε σε αυτήν τον Φρανκ Νιλικίνα, για τον οποίο το πλάνο του είναι να αγωνιστεί στην πρεμιέρα κόντρα στο Μαρούσι (5/10 στις 13:00).
Η οκτάδα ξένων του Ολυμπιακού: Φρανκ Νιλικίνα, Εβάν Φουρνιέ, Σέιμπεν Λι, Σακίλ ΜακΚίσικ, Τάισον Γουόρντ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ
Ειδήσεις σήμερα:
Άγρια συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα στο Περιστέρι - Τραυματίστηκε μία καθηγήτρια
Ο Μπάρκας κατήγγειλε την Χρηστίδου για απειλή ξυλοδαρμού - Φαλλοκρατική αθλιότητα απαντά το Κίνημα Δημοκρατίας
Μετά τα γλυκά στους γείτονες, η επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα