Οι 8 ξένοι που δήλωσαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για τη Basket League
SPORTS
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Basket League Ματίας Λεσόρ Κίναν Έβανς Φρανκ Νιλικίνα

Οι 8 ξένοι που δήλωσαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για τη Basket League

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Εργκίν Αταμάν επέλεξαν να αφήσουν εκτός της οκτάδας των ξένων τους τραυματίες Κίναν Έβανς και Ματίας Λεσόρ

Οι 8 ξένοι που δήλωσαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για τη Basket League
Με το πρωτάθλημα της Stoiximan Basket League 2025-26 να ετοιμάζεται για το πρώτο τζάμπολ, όλες οι ομάδες ολοκλήρωσαν και κατέθεσαν τις λίστες με τα ρόστερ τους.

Η νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια σημαντική αλλαγή στον κανονισμό για τους ξένους παίκτες, καθώς κάθε σύλλογος θα έχει δικαίωμα να δηλώσει μέχρι οκτώ ξένους, ωστόσο σε κάθε παιχνίδι θα μπορεί να χρησιμοποιεί τους έξι.

Στον Παναθηναϊκό, απόφαση ήταν η εξαίρεση του Ματίας Λεσόρ από την αρχική λίστα, κάτι που ήταν αναμενόμενο.

Ο Γάλλος σέντερ συνεχίζει την αποθεραπεία του και ο στόχος είναι να επιστρέψει στα παρκέ μέσα στον Νοέμβριο, ώστε να ενισχύσει τους «πράσινους» στη συνέχεια της σεζόν.

Αυτοί είναι οι ξένοι του Παναθηναϊκού: Τι Τζέι Σορτς, Ρισόν Χολμς, Τσέντι Όσμαν, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Μάριους Γκριγκόνις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Από την άλλη στον Ολυμπιακό ο Γιώργος Μπαρτζώκας, άφησε εκτός τον Κίναν Έβανς, ο οποίος δεν έχει ακόμη αναρρώσει από τον τραυματισμό του, ενώ συμπεριέλαβε σε αυτήν τον Φρανκ Νιλικίνα, για τον οποίο το πλάνο του είναι να αγωνιστεί στην πρεμιέρα κόντρα στο Μαρούσι (5/10 στις 13:00).

Η οκτάδα ξένων του Ολυμπιακού: Φρανκ Νιλικίνα, Εβάν Φουρνιέ, Σέιμπεν Λι, Σακίλ ΜακΚίσικ, Τάισον Γουόρντ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ

Ειδήσεις σήμερα:

Άγρια συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα στο Περιστέρι - Τραυματίστηκε μία καθηγήτρια

Ο Μπάρκας κατήγγειλε την Χρηστίδου για απειλή ξυλοδαρμού - Φαλλοκρατική αθλιότητα απαντά το Κίνημα Δημοκρατίας

Μετά τα γλυκά στους γείτονες, η επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός

Thema Insights

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova εμπλουτίζεται για να απολαμβάνεις ακόμη περισσότερα!

Το πρόγραμμα της Nova, σε συνεργασία με την πρωτοποριακή εφαρμογή padu, εμπλουτίζεται συνεχώς, με περισσότερα brands και ολοένα και περισσότερα exclusive deals, σε περισσότερα από 1.000 σημεία εξαργύρωσης σε όλη την Ελλάδα!

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που ανοίγει δρόμο στη βιοτεχνολογία

Η επένδυση της DEMO στον Άγιο Στέφανο Αττικής για την ανάπτυξη θερμοκοιτίδας βιοπαραγωγής φαρμάκων ενισχύει την εγχώρια βιομηχανία, στηρίζει ασθενείς και επιστήμονες και αναδεικνύει την Ελλάδα σε περιφερειακό κόμβο βιοτεχνολογίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης