Ο Σίνερ αντιδρά με θαυμασμό από την κερκίδα σε «μαγικό» πόντο του Γκοφέν - Βίντεο
SPORTS
Σαγκάη Γιανίκ Σίνερ Νταβίντ Γκοφέν

Ο Σίνερ αντιδρά με θαυμασμό από την κερκίδα σε «μαγικό» πόντο του Γκοφέν - Βίντεο

Viral η αντίδραση του Ιταλού που βρέθηκε θεατής στην αναμέτρηση Γκοφέν-Σέλτον

Ο Σίνερ αντιδρά με θαυμασμό από την κερκίδα σε «μαγικό» πόντο του Γκοφέν - Βίντεο
Στιγμή μαγείας στο Masters 1000 της Σαγκάης, με τον Νταβίντ Γκοφέν να «ζωγραφίζει» έναν απίθανο πόντο και τον Γιάνικ Σίνερ, θεατή στις κερκίδες, να αντιδρά με το πιο εύγλωττο νεύμα θαυμασμού.

Ο Βέλγος υπήρξε σαφώς ανώτερος του Μπεν Σέλτον και επικράτησε καθαρά με 6-2, 6-4, σε ένα ματς που χάρισε λίγες αλλά ξεχωριστές στιγμές υψηλού επιπέδου.

Η εκπληκτική έμπνευση του Γκοφέν

Η φάση που τράβηξε τα βλέμματα, ακόμα και του Σίνερ, συνέβη στο 4-2 του πρώτου σετ. Στο 15-15, ο Σέλτον έπαιξε ένα εξαιρετικό βολέ στο φιλέ, αλλά ο Γκοφέν αρνήθηκε να χάσει τον πόντο.

Ο Βέλγος, παρόλο που βρισκόταν πολλά μέτρα πίσω από τη γραμμή του service – σχεδόν πίσω από την επιγραφή «Shanghai» – έβγαλε ένα εκπληκτικό backhand pass κατά μήκος της γραμμής, αφήνοντας τον Σέλτον άγαλμα στο φιλέ.

Αμέσως μετά την εκπληκτική εκτέλεση του Γκοφέν, οι κάμερες στράφηκαν στον Γιανίκ Σίνερ. Η αντίδραση του Ιταλού ήταν χαρακτηριστική: εμφανώς εντυπωσιασμένος από την έμπνευση του αντιπάλου, έγνεψε ελαφρώς καταφατικά, σαν να ήθελε να πει «δεν ήταν καθόλου άσχημο» ή «μπράβο».



