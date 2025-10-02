Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Μπακασέτας: «Πλασματικό το 1-2, δεν επιτρέπεται να χάνουμε έτσι τα παιχνίδια» - Βίντεο
Μπακασέτας: «Πλασματικό το 1-2, δεν επιτρέπεται να χάνουμε έτσι τα παιχνίδια» - Βίντεο
Ο Τάσος Μπακασέτας στάθηκε στα λάθη και την αμυντική μετάβαση που κόστισαν δύο πανομοιότυπα γκολ μετά το προβάδισμα των πράσινων
Ο Παναθηναϊκός γνώρισε μια οδυνηρή ήττα με 1-2 στο ΟΑΚΑ από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, σε ένα παιχνίδι που φάνηκε να ελέγχει και στο οποίο προηγήθηκε. Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο αρχηγός των «πρασίνων», Τάσος Μπακασέτας, εμφανίστηκε απογοητευμένος, αλλά ξεκάθαρος στις δηλώσεις του.
Ο Έλληνας διεθνής χαρακτήρισε το τελικό σκορ ως «πλασματικό όσο δεν πάει», τονίζοντας ότι η ομάδα του είχε την ευκαιρία να «τελειώσει» νωρίτερα τον αγώνα, αλλά δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση η εύκολη παραχώρηση των δύο τερμάτων.
Ο Μπακασέτας υπογράμμισε πως το αποτέλεσμα αφορά «όλη την ομάδα». Όταν ρωτήθηκε για το τι δεν λειτούργησε σωστά, στάθηκε στην έλλειψη συγκέντρωσης και τις κακές τοποθετήσεις.
«Πλασματικό το σκορ όσο δεν πάει. Θεωρώ ότι ήταν πολύ απλό, θα μπορούσε να τελειώσει νωρίτερα το παιχνίδι, γιατί είχαμε τις ευκαιρίες να το κάνουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορούσαμε τόσο εύκολα να δεχτούμε δύο γκολ.
Είναι ομαδικό, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Αφορά όλη την ομάδα το σημερινό αποτέλεσμα. Νομίζω δεν έχουμε να πούμε πάρα πολλά».
Για το τι δεν λειτούργησε καλά είπε: «Έγιναν σε κόντρα επίθεση και νομίζω δεν είχαμε τόσο καλές τοποθετήσεις. Βρήκαν τον ελεύθερο παίκτη στα αριστερά, νομίζω ήταν πανομοιότυπα τα δύο γκολ και μετά έγινε μία σέντρα μέσα και θα έπρεπε να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Κατά τη γνώμη μου δεν μπορούμε να τα χάνουμε έτσι τα παιχνίδια. Γιατί όπως είπαμε το ελέγχαμε το παιχνίδι. Τώρα θα πρέπει να δούμε τι κάναμε λάθος, γιατί έχουμε κι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή, οπότε θα πρέπει να το ξεχάσουμε το συντομότερο δυνατόν για να συγκεντρωθούμε στο επόμενο ματς».
Ειδήσεις σήμερα:
Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης - Ανοησία η συζήτηση για πόλεμο με το ΝΑΤΟ
Συγκλονίζει η γιαγιά της Μαρίας Νιώτη που δολοφονήθηκε από stalker - «Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο»
Ένας αιώνας ιστορίας - Από το περίπτερο που βυθίστηκε σε live μετάδοση στην Πανεπιστημίου... στους περιπτεράδες που αναδείχθηκαν κορυφαίοι επιχειρηματίες
Ο Έλληνας διεθνής χαρακτήρισε το τελικό σκορ ως «πλασματικό όσο δεν πάει», τονίζοντας ότι η ομάδα του είχε την ευκαιρία να «τελειώσει» νωρίτερα τον αγώνα, αλλά δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση η εύκολη παραχώρηση των δύο τερμάτων.
Ο Μπακασέτας υπογράμμισε πως το αποτέλεσμα αφορά «όλη την ομάδα». Όταν ρωτήθηκε για το τι δεν λειτούργησε σωστά, στάθηκε στην έλλειψη συγκέντρωσης και τις κακές τοποθετήσεις.
«Πλασματικό το σκορ όσο δεν πάει. Θεωρώ ότι ήταν πολύ απλό, θα μπορούσε να τελειώσει νωρίτερα το παιχνίδι, γιατί είχαμε τις ευκαιρίες να το κάνουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορούσαμε τόσο εύκολα να δεχτούμε δύο γκολ.
Είναι ομαδικό, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Αφορά όλη την ομάδα το σημερινό αποτέλεσμα. Νομίζω δεν έχουμε να πούμε πάρα πολλά».
Για το τι δεν λειτούργησε καλά είπε: «Έγιναν σε κόντρα επίθεση και νομίζω δεν είχαμε τόσο καλές τοποθετήσεις. Βρήκαν τον ελεύθερο παίκτη στα αριστερά, νομίζω ήταν πανομοιότυπα τα δύο γκολ και μετά έγινε μία σέντρα μέσα και θα έπρεπε να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Κατά τη γνώμη μου δεν μπορούμε να τα χάνουμε έτσι τα παιχνίδια. Γιατί όπως είπαμε το ελέγχαμε το παιχνίδι. Τώρα θα πρέπει να δούμε τι κάναμε λάθος, γιατί έχουμε κι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή, οπότε θα πρέπει να το ξεχάσουμε το συντομότερο δυνατόν για να συγκεντρωθούμε στο επόμενο ματς».
Ειδήσεις σήμερα:
Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης - Ανοησία η συζήτηση για πόλεμο με το ΝΑΤΟ
Συγκλονίζει η γιαγιά της Μαρίας Νιώτη που δολοφονήθηκε από stalker - «Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο»
Ένας αιώνας ιστορίας - Από το περίπτερο που βυθίστηκε σε live μετάδοση στην Πανεπιστημίου... στους περιπτεράδες που αναδείχθηκαν κορυφαίοι επιχειρηματίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα