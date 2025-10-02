Ένταση με τον Βαν Ντε Ζάντσουλπ στη Σανγκάη: Πέταξε τη ρακέτα και παραλίγο να χτυπήσει θεατές! - Βίντεο
Masters Σανγκάης ρακέτα

Ένταση με τον Βαν Ντε Ζάντσουλπ στη Σανγκάη: Πέταξε τη ρακέτα και παραλίγο να χτυπήσει θεατές! - Βίντεο

Ο Ολλανδός τενίστας αρχικά εκτόξευσε ένα μπαλάκι έξω από το στάδιο και στη συνέχεια πέταξε με δύναμη τη ρακέτα του

Κακό ξεκίνημα είχε ο Μπότικ Βαν Ντε Ζάντσουλπ στο Masters 1000 της Σανγκάης, καθώς όχι μόνο γνώρισε ήττα στον πρώτο γύρο από τον Πορτογάλο Νούνο Μπόργκες, αλλά πρωταγωνίστησε και σε ένα περιστατικό που προκάλεσε αντιδράσεις.

Στο πρώτο σετ, ο Ολλανδός τενίστας, φανερά εκνευρισμένος, μετά την απώλεια του σερβίς στο πέμπτο γκέιμ, πέταξε αρχικά με δύναμη μια μπάλα εκτός γηπέδου. Αμέσως μετά, η οργή του κορυφώθηκε, με αποτέλεσμα να εκτοξεύσει τη ρακέτα του προς την εξέδρα, όπου πέρασε επικίνδυνα κοντά σε θεατές. Ένα συμβάν που βάσει κανονισμών θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεση αποβολή από τον αγώνα.

Ωστόσο, ο διαιτητής της αναμέτρησης περιορίστηκε να του δώσει μόνο ένα προειδοποιητικό warning, προκαλώντας την απορία αλλά και την αγανάκτηση του κοινού. Από εκεί και πέρα, ο Βαν Ντε Ζάντσουλπ δεν μπόρεσε να ξαναβρεί ψυχραιμία και συγκέντρωση, με αποτέλεσμα να ηττηθεί σε straight sets από τον αντίπαλό του.

