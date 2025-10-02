Euroleague: Άνετη πρεμιέρα για την Φενέρ κόντρα στην Παρί - Έκπληξη η Ζαλγκίρις στο Μονακό, διπλό και η Βαλένθια - Βίντεο
Euroleague: Άνετη πρεμιέρα για την Φενέρ κόντρα στην Παρί - Έκπληξη η Ζαλγκίρις στο Μονακό, διπλό και η Βαλένθια - Βίντεο
Με το δεξί η πρωταθλήτρια της Euroleague, 96-77 την Παρί - Ιδανική πρεμιέρα για τους Λιθουανούς στο Πριγκιπάτο, 89-84 της ομάδας του Σπανούλη - Νίκη της Βαλένθια στη Λιόν 77-80 της Βιλερμπάν
Ένα ξέσπασμα ήταν αρκετό για την πρωταθλήτρια της Euroleague Φενερμπαχτσέ, προκειμένου να... σβήσει κάθε υποψία έκπληξης από την Παρί, στην πρεμιέρα της εφετινής κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, στην Κωνσταντινούπολη. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε με 96-77 των Γάλλων, οι οποίοι πέρα από τους Χιφί (23π.) και Ρόμπινσον (17π.), δεν είχαν άλλες βοήθειες.
Η Φενέρ φρόντισε να «καθαρίσει» το ματς από την τρίτη περίοδο, όταν από το ισόπαλο 57-57 στο 26΄ βρήκε στο... χέρι του Μέλι το τρίποντο που έψαχνε και με επιμέρους σκορ 13-2 εξασφάλισε ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 11 πόντων (70-59 στο 30΄) και δεν αισθάνθηκε την ανάσα της Παρί μέχρι το φινάλε.
Κορυφαίοι των νικητών οι Ντέβον Χολ και Τάλεν Χόρτον Τάκερ με 22 και 20 πόντους, αντίστοιχα, ενώ με νταμπλ νταμπλ (10π., 10ασ.) τελείωσε τον αγώνα ο Ουέιντ Μπάλντγουϊν.
Τα δεκάλεπτα: 25-19, 43-40, 70-59, 96-77
Ιδανική πρεμιέρα για την Ζαλγκίρις στο Πριγκιπάτο, απέναντι στην περυσινή φιναλίστ της Euroleague. Οι Λιθουανοί μπήκαν με το... δεξί και με σπουδαίο «διπλό» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, σοκάροντας την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη με το τελικό 89-84.
Ο «βομβαρδισμός» από τα 6,75 (12/25 τρίποντα) και η κυριαρχία της ρακέτας, εκεί όπου έλαμψε ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού, Μόουζες Ράιτ, με 21 πόντους, αποτέλεσαν τα κλειδιά της επιτυχίας για τη Ζαλγκίρις, η οποία πήρε το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά και δεν το έχασε μέχρι το φινάλε.
Τον Ράιτ ακολούθησε σε απόδοση ένας άλλος πρώην «ερυθρόλευκος», ο Νάιτζελ Ουίλιαμς Γκος με 14 πόντους και 2/4 τρίποντα, ενώ από τους Μονεγάσκους, που τα... έσπασαν από την περιφέρεια (5/18 τρίποντα), ξεχώρισε ο Μάικ Τζέιμς με 24 πόντους.
Η Φενέρ φρόντισε να «καθαρίσει» το ματς από την τρίτη περίοδο, όταν από το ισόπαλο 57-57 στο 26΄ βρήκε στο... χέρι του Μέλι το τρίποντο που έψαχνε και με επιμέρους σκορ 13-2 εξασφάλισε ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 11 πόντων (70-59 στο 30΄) και δεν αισθάνθηκε την ανάσα της Παρί μέχρι το φινάλε.
Κορυφαίοι των νικητών οι Ντέβον Χολ και Τάλεν Χόρτον Τάκερ με 22 και 20 πόντους, αντίστοιχα, ενώ με νταμπλ νταμπλ (10π., 10ασ.) τελείωσε τον αγώνα ο Ουέιντ Μπάλντγουϊν.
Τα δεκάλεπτα: 25-19, 43-40, 70-59, 96-77
«Μπαμ» με το... καλησπέρα από τη Ζαλγκίρις στο Πριγκιπάτο, 89-84 τη Μονακό
Ιδανική πρεμιέρα για την Ζαλγκίρις στο Πριγκιπάτο, απέναντι στην περυσινή φιναλίστ της Euroleague. Οι Λιθουανοί μπήκαν με το... δεξί και με σπουδαίο «διπλό» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, σοκάροντας την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη με το τελικό 89-84.
Ο «βομβαρδισμός» από τα 6,75 (12/25 τρίποντα) και η κυριαρχία της ρακέτας, εκεί όπου έλαμψε ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού, Μόουζες Ράιτ, με 21 πόντους, αποτέλεσαν τα κλειδιά της επιτυχίας για τη Ζαλγκίρις, η οποία πήρε το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά και δεν το έχασε μέχρι το φινάλε.
Τον Ράιτ ακολούθησε σε απόδοση ένας άλλος πρώην «ερυθρόλευκος», ο Νάιτζελ Ουίλιαμς Γκος με 14 πόντους και 2/4 τρίποντα, ενώ από τους Μονεγάσκους, που τα... έσπασαν από την περιφέρεια (5/18 τρίποντα), ξεχώρισε ο Μάικ Τζέιμς με 24 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 20-27, 35-45, 60-67, 84-89
Η κυριαρχία στα ριμπάουντ (50 έναντι 35), κυρίως όμως στα επιθετικά (20 έναντι 9), οδήγησε τη Βαλένθια σε «διπλό» στην πρεμιέρα της εφετινής Euroleague.
Οι «νυχτερίδες» πέρασαν νικηφόρα με 80-77 από τη Λιόν, απέναντι στη Βιλερμπάν, που είχε την ευκαιρία στην τελευταία της κατοχή να ισοφαρίσει από τα 6,75, αλλά είδε τον Σακίλ Χάρισον να υποπίπτει σε λάθος και να πετάει στον κάδο των απορριμάτων την προσπάθεια των γηπεδούχων...
Κορυφαίος των νικητών και με... παραλίγο τριπλ νταμπλ ο Ομάρι Μουρ με 12 πόντους, 10 ασίστ και 8 ριμπάουντ, ενώ από τη Βιλερμπάν ξεχώρισε ο Νάντο ντε Κολό με 17 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 18-19, 35-34, 60-60, 77-80
Στην πρεμιέρα της σεζόν 2025-26 στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (30/9 & 1/10/2025)
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου
Παναθηναϊκός-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 87-79
Μπασκόνια (Ισπανία)-Ολυμπιακός 96-102
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 103-87
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παρτιζάν (Σερβία) 89-76
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 85-78
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 82-92
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 74-68
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου
Μονακό (Μονακό)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 84-89
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία) 96-77
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία) 77-80
Ειδήσεις σήμερα:
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε αναβολή της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι
Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο
Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δεν θέλω τις προσευχές της, καινούργια εκδοχή αυτό το κατά σάρκα μάνα;»
«Διπλό» της Βαλένθια στη Λιόν, 80-77 τη Βιλερμπαν
Η κυριαρχία στα ριμπάουντ (50 έναντι 35), κυρίως όμως στα επιθετικά (20 έναντι 9), οδήγησε τη Βαλένθια σε «διπλό» στην πρεμιέρα της εφετινής Euroleague.
Οι «νυχτερίδες» πέρασαν νικηφόρα με 80-77 από τη Λιόν, απέναντι στη Βιλερμπάν, που είχε την ευκαιρία στην τελευταία της κατοχή να ισοφαρίσει από τα 6,75, αλλά είδε τον Σακίλ Χάρισον να υποπίπτει σε λάθος και να πετάει στον κάδο των απορριμάτων την προσπάθεια των γηπεδούχων...
Κορυφαίος των νικητών και με... παραλίγο τριπλ νταμπλ ο Ομάρι Μουρ με 12 πόντους, 10 ασίστ και 8 ριμπάουντ, ενώ από τη Βιλερμπάν ξεχώρισε ο Νάντο ντε Κολό με 17 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 18-19, 35-34, 60-60, 77-80
Στην πρεμιέρα της σεζόν 2025-26 στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (30/9 & 1/10/2025)
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου
Παναθηναϊκός-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 87-79
Μπασκόνια (Ισπανία)-Ολυμπιακός 96-102
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 103-87
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παρτιζάν (Σερβία) 89-76
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 85-78
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 82-92
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 74-68
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου
Μονακό (Μονακό)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 84-89
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία) 96-77
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία) 77-80
Ειδήσεις σήμερα:
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε αναβολή της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι
Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο
Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δεν θέλω τις προσευχές της, καινούργια εκδοχή αυτό το κατά σάρκα μάνα;»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα