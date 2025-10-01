Μονακό-Ζάλγκιρις: Ο Σπανούλης έξαλλος «μπούκαρε» στο παρκέ για να τα... ψάλλει στους παίκτες του - Βίντεο
Μονακό-Ζάλγκιρις: Ο Σπανούλης έξαλλος «μπούκαρε» στο παρκέ για να τα... ψάλλει στους παίκτες του - Βίντεο

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του και μπήκε στο παρκέ για να τα... ψάλλει στους παίκτες του 1.6 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του Μονακό - Ζάλγκιρις

Μονακό-Ζάλγκιρις: Ο Σπανούλης έξαλλος «μπούκαρε» στο παρκέ για να τα... ψάλλει στους παίκτες του - Βίντεο
Η Ζάλγκιρις πραγματοποίησε φοβερη εμφάνιση, διάβασε τη Μονακό και κατάφερε να φύγει με το διπλό (84-89) από το Πριγκιπάτο. Η ομάδα του Σπανούλη πήγε για την ανατροπή στο τέλος, αλλά οι Λιθουανοί άντεξαν και κατάφεραν να πάρουν το «διπλό».

Ωστόσο 1.6 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε της αναμέτρησης ένα απίστευτο σκηνικό έλαβε χώρα στο Μόντε Κάρλο με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Έλληνας τεχνικός βγήκε εκτός εαυτού κατά τη διάρκεια της τελευταίας κατοχής της Ζάλγκιρις.

Ο λόγος; Ότι οι παίκτες του δεν έκαναν φάουλ στους αντιπάλους. Το αποτέλεσμα; Ο κόουτς Σπανούλης πάτησε παρκέ σε έξαλλη κατάσταση για τα ψάλλει στους παίκτες του για τη λανθασμένη αντίδρασή τους.

Δείτε το βίντεο


Ειδήσεις σήμερα:

Πώς εμπλέκεται ο Κοκλώνης στην υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια - Παρακολουθούσαν τα κινητά συνεργατών του, «δεν έχω καμία σχέση» λέει ο παραγωγός

Απολύθηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος μετά το «πήραμε τον π@@» για τη συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν - Δείτε το βίντεο έξω από τον Λευκό Οίκο

Άνοιξη: Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εισέβαλε στο σπίτι και ξυλοκόπησε την οικογένεια - Συνελήφθη ο γιος του
