Euroleague: Στον Κέντρικ Ναν το βραβείο του MVP της 1ης αγωνιστικής
Euroleague: Στον Κέντρικ Ναν το βραβείο του MVP της 1ης αγωνιστικής
Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού «έλαμψε» στη νικηφόρα (87-79) πρεμιέρα των «πράσινων», απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου
Στα χέρια του Κέντρικ Ναν κατέληξε ο πρώτος τίτλος του πολυτιμότερου παίκτη της εφετινής αγωνιστικής περιόδου στη Euroleague.
Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού «έλαμψε» στη νικηφόρα (87-79) πρεμιέρα των «πράσινων», απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, στο Telekom Center Athens, συγκεντρώνοντας 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Ο αστέρας του «τριφυλλιού» έμεινε στο παρκέ για 34 λεπτά με απολογισμό 21 πόντους (9/11 δίποντα, 3/3 βολές), 3 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 λάθη και 3 κερδισμένα φάουλ.
Ειδήσεις σήμερα:
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε αναβολή της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι
Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο
Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δεν θέλω τις προσευχές της, καινούργια εκδοχή αυτό το κατά σάρκα μάνα;»
Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού «έλαμψε» στη νικηφόρα (87-79) πρεμιέρα των «πράσινων», απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, στο Telekom Center Athens, συγκεντρώνοντας 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Ο αστέρας του «τριφυλλιού» έμεινε στο παρκέ για 34 λεπτά με απολογισμό 21 πόντους (9/11 δίποντα, 3/3 βολές), 3 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 λάθη και 3 κερδισμένα φάουλ.
Ειδήσεις σήμερα:
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε αναβολή της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι
Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο
Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δεν θέλω τις προσευχές της, καινούργια εκδοχή αυτό το κατά σάρκα μάνα;»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα