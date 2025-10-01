Άνετη πρεμιέρα για τη Φενερμπαχτσέ στη Euroleague, 96-77 την Παρί

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Τάλεν Χόρτον Τάκερ με 20 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ μαζί με ένα κλέψιμο και ο Γουέιντ Μπάλντγουιν με double double 10 πόντων και 10 ασίστ.ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ερέρα που σε 17'45" σκόραρε δύο πόντους μόλις.ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ξεχώρισε ο Ναντίρ Ιφί με 23 πόντους και 5/7 τρίποντα.ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... ο Μέλι με τις τριποντάρες του πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου.ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που η Παρί έχει όλη την όρεξη και τη διάθεση να φανεί ανταγωνιστική αλλά αυτό δεν είναι αρκετό.