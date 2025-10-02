Μεντιλίμπαρ μετά την ήττα στο Λονδίνο: «Το σημαντικό είναι ότι το πιστέψαμε»
Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ Ολυμπιακός Άρσεναλ Champions League

Μεντιλίμπαρ μετά την ήττα στο Λονδίνο: «Το σημαντικό είναι ότι το πιστέψαμε»

Για την εμφάνιση των παικτών του αλλά και το αποτέλεσμα κόντρα στην Άρσεναλ αναφέρθηκε σε δηλώσεις του μετά το ματς ο προπονητής του Ολυμπιακού

Μεντιλίμπαρ μετά την ήττα στο Λονδίνο: «Το σημαντικό είναι ότι το πιστέψαμε»
Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε στο Λονδίνο και ηττήθηκε με 2-0 από την Άρσεναλ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, μένοντας στον ένα βαθμό.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε μετά το ματς στην «Cosmote TV» και στάθηκε στο αποτέλεσμα αλλά και στην προσπάθεια των παικτών του σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι.

«Παίξαμε απέναντι σε μια καταπληκτική ομάδα. Μια από τις καλύτερες ομάδες. Το αποτέλεσμα οφείλεται εκεί. Παίζουν με μεγάλη ένταση, με μεγάλη ταχύτητα και με τον τρόπο που παίζουμε εμείς σε αναγκάζουν να τρέχεις ψηλά και να πρέπει να πιέζεις και να αντέχεις όλο και περισσότερο. Το αποτέλεσμα οφείλεται στο ότι είναι μια καλύτερη ομάδα. Το παιχνίδι μας ήταν αξιοπρεπές, παλέψαμε και δείξαμε ότι μπορούμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια».

Για την προσπάθεια των παικτών: «Ναι. Ήμασταν πολύ καλοί αν και πιστεύω ότι μπορούμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι και να δυσκολεύουμε ακόμη περισσότερο ομάδες αυτού του επιπέδου. Το πιστέψαμε και αυτό φάνηκε και παίξαμε καλά. Το σημαντικό είναι ότι το πιστέψαμε».

Για το αν με τέτοιες εμφανίσεις ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί στα νοκ-άουτ: «Πιστεύω ναι αφού δείξαμε ότι μπορούμε να κοιτάξουμε τον αντίπαλο στα μάτια. Έχουμε και άλλους μεγάλους αντιπάλους μπροστά μας για να δείξουμε τι μπορούμε. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε για να αντιμετωπίσουμε την Κυριακή τον ΠΑΟΚ»





