Ροντινέι: Θα ήθελα να απολογηθώ στους φιλάθλους μας για το Πρωτάθλημα, θα γυρίσουμε πιο δυνατοί
«Είμαστε και πάντα θα είμαστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα» έγραψε ο Ροντινέι

Ανάρτηση στο Instagram με τη μορφή απολογισμού για το πώς έκλεισε η σεζόν για τον Ολυμπιακό έκανε ο Ροντινέι, ο οποίος σκόραρε και απέναντι στην ΑΕΚ στον τελευταίο αγώνα των ερυθρόλευκων για το φετινό πρωτάθλημα.

Πιο συγκεκριμένα ο Βραζιλιάνος του Ολυμπιακού που έβαλε 4 γκολ στα Play Offs για τους Πειραιώτες, ανέφερε τα εξής: «Τέσσερα γκολ στα τελευταία 5 παιχνίδια. Σε ευχαριστώ Θεέ που μου δίνεις την δύναμη κάθε μέρα ώστε να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ περισσότερο, δηλαδή να παίζω ποδόσφαιρο και να το απολαμβάνω.

Θα ήθελα να απολογηθώ στους φιλάθλους μας (για το Πρωτάθλημα) που δεν πετύχαμε φέτος τον στόχο μας που ήταν να γίνουμε Πρωταθλητές αλλά να είστε σίγουροι πώς θα γυρίσουμε πιο δυνατοί γιατί είμαστε και πάντα θα είμαστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα. Η οικογένεια του Ολυμπιακού»!

Πηγή: gazzetta.gr
