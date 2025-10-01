Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Τουρκία: Υπό κρατική εποπτεία η Κασίμπασα και ένταλμα σύλληψης για τον πρόεδρο της ομάδας του Ανδρέα Γιαννιώτη
Ο όμιλος Ciner Holding, του οποίου ηγείται ο Τουγκάι Τσινέρ, ιδιοκτήτης της ομάδας, κατηγορείται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και σωρεία άλλων αδικημάτων
Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης στην οποία αγωνίζεται και ο Έλληνας τερματοφύλακας Ανδρέας Γιαννιώτης, βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση καθώς τέθηκε υπό κρατική επιτροπεία στο πλαίσιο μιας διευρυμένης έρευνας για απάτη και ξέπλυμα χρήματος.
Είχε προηγηθεί το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδώσει η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εις βάρος του προέδρου της ομάδας και ιδιοκτήτη του Ομίλου Τσινέρ, Τουργκάι Τσινέρ, ο οποίος παραμένει εκτός Τουρκίας και δεν έχει συλληφθεί.
Σχεδόν το σύνολο των εταιριών του Τσινέρ τέθηκαν επίσης υπό τον έλεγχο των αρχών που έχουν βρει τις δαιδαλώδεις διαδρομές των χρημάτων με την έρευνα να ξεκινά από την αγορά ραδιοτηλεοπτικών φορέων (Haberturk, Show TV, Bloomberg HT), από τον όμιλο Τσινέρ τον Δεκέμβριο του 2024.
Όσον αφορά την Κασίμπασα, την ομάδα που υποστήριζε παιδί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η έδρα της φέρει το όνομα του, με οκτώ βαθμούς μετά από επτά αγώνες αγωνιστικές βρίσκεται στην 11η θέση της βαθμολογίας, ωστόσο το μέλλον της μοιάζει εξαιρετικά αμφίβολο.
