Δανεικός στη Φιορεντίνα από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Μασταντουόνο
SPORTS
Ρεάλ Μαδρίτης Φιορεντίνα Φράνκο Μασταντουόνο

Δανεικός στη Φιορεντίνα από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Μασταντουόνο

Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής θα παραμείνει στους «Βιόλα» έως το καλοκαίρι του 2027

Δανεικός στη Φιορεντίνα από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Μασταντουόνο
Στη Φιορεντίνα θα συνεχίσει την επόμενη αγωνιστική περίοδο ο Φράνκο Μασταντουόνο ως δανεικός απ’ τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως ανακοίνωσαν και οι δύο σύλλογοι την Παρασκευή (7/8).

Ο Αργεντινός μέσος έφτασε χθες στη Φλωρεντία, όπου γνώρισε θερμή υποδοχή από τους ανθρώπους της νέας του ομάδας. Το πρωί της Παρασκευής (7/8) πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια υπέγραψε το συμβόλαιο που ολοκλήρωσε τη συμφωνία.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Φιορεντίνα συμφώνησαν για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή Φράνκο Μασταντουόνο έως το τέλος της επόμενης σεζόν, στις 30 Ιουνίου 2027», ανέφερε η ισπανική ομάδα στη σύντομη ανακοίνωσή της. Από την πλευρά της, η Φιορεντίνα ανακοίνωσε την απόκτηση του νεαρού άσου μέσω ενός βίντεο, στο οποίο ο ίδιος ο Μασταντουόνο έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.




Όπως είχε γίνει γνωστό τις προηγούμενες ημέρες, ο παίκτης και η Ρεάλ είχαν συμφωνήσει στη λύση του δανεισμού, αν και ο ίδιος ο Αργεντινός έβλεπε θετικά το ενδεχόμενο επιστροφής του στη Ρίβερ Πλέιτ με τη μορφή δανεισμού. Η «βασίλισσα», ωστόσο, δεν εξέτασε αυτή την επιλογή και προτίμησε να ακούσει προτάσεις από ευρωπαϊκούς συλλόγους, ώστε ο ποδοσφαιριστής να συνεχίσει την εξέλιξή του στο κορυφαίο επίπεδο και να αποκτήσει εμπειρίες σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

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Η συμφωνία με τη Φιορεντίνα δεν περιλαμβάνει οψιόν αγοράς. Έτσι, ο Μασταντουόνο θα επιστρέψει στη Μαδρίτη τον Ιούνιο του 2027, προκειμένου να ενταχθεί ξανά στο πλάνο της Ρεάλ, έχοντας προηγουμένως περάσει μία σεζόν στο ιταλικό ποδόσφαιρο, όπου θα προσπαθήσει να αναδείξει ακόμη περισσότερο το ταλέντο και τις δυνατότητές του.

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