Επέστρεψε στη Ζάλγκιρις ο Κίναν Έβανς αλλά πάει δανεικός Λόντον Λάιονς, βίντεο
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Κίναν Έβανς Ζάλγκιρις Κάουνας Ολυμπιακός Λόντον Λάιονς

Επέστρεψε στη Ζάλγκιρις ο Κίναν Έβανς αλλά πάει δανεικός Λόντον Λάιονς, βίντεο

Ο έμπειρος γκαρντ ανήκει μέχρι πρότινος στον Ολυμπιακό αλλά έμεινε ελεύθερος αφού είχε αγωνιστεί ελάχιστα λόγω τραυματισμών

Επέστρεψε στη Ζάλγκιρις ο Κίναν Έβανς αλλά πάει δανεικός Λόντον Λάιονς, βίντεο
Η Ζαλγκίρις Κάουνας ανακοίνωσε την επιστροφή του Κίναν Έβανς στην ομάδα, καθώς ο μέχρι πρότινος παίκτης του Ολυμπιακού υπέγραψε συμβόλαιο 1+1 έτους με τους «πράσινους». Πάντως, ο έμπειρος γκαρντ, ο οποίος στις 23 Αυγούστου θα γιορτάσει τα 30ά γενέθλιά του, θα περάσει την αγωνιστική περίοδο 2026-27 στους Λόντον Λάιονς που μετέχουν στο EuroCup.



Εκεί ο Αμερικανός θα έχει την ευκαιρία να αφήσει πίσω τη ρήξη στον αριστερό αχίλλειο τένοντα που υπέστη στις 12 Νοεμβρίου 2025, στην πρώτη εμφάνισή του με τον Ολυμπιακό στη EuroLeague, κατά σύμπτωση κόντρα στη Ζαλγκίρις, στο ΣΕΦ για τη 10η αγωνιστική. Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση του Έβανς στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μετά τις 11 Απριλίου 2024, όταν είχε υποστεί ρήξη επιγονατιδικού τένοντα, ενώ αγωνιζόταν ακόμη στη Ζαλγκίρις.

Κατά τη σεζόν 2023-24 ο Έβανς έπαιξε και στα 34 ματς της κανονικής περιόδου στη EuroLeague με τη Ζαλγκίρις, έχοντας μέσο όρο 17.3 πόντους, 2.8 ριμπάουντ, 3.9 ασίστ και 1.2 κλεψίματα. Ο Αμερικανός αγωνιζόταν στη EuroLeague από το 2021, καθώς σε αυτό το διάστημα φόρεσε τις φανέλες των Μακάμπι Τελ Αβίβ (2021-22), Ζαλγκίρις Κάουνας (2022-24 και Ολυμπιακού (2024-26). Προτού παίξει στη Μακάμπι, ο Έβανς θήτευσε στην Ιγκογκέα από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη (2019-20) και στη Χάποελ Χάιφα (2020-21). Είχε αρχίσει την επαγγελματική καριέρα του τη σεζόν 2018-19 στην G League, όπου αγωνίστηκε στους Γκραντ Ράπιντς Ντράιβ και τους Ντέλαγουερ Μπλου Κόουτς.

Πλέον ο έμπειρος Αμερικανός θα αρχίσει την προσπάθεια να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδό του, παίζοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του στο EuroCup.

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