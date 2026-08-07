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Kicker: «Μετά τον Καρέτσα η Ντόρτμουντ έχει στα ραντάρ της και τον Κωνσταντέλια»
Kicker: «Μετά τον Καρέτσα η Ντόρτμουντ έχει στα ραντάρ της και τον Κωνσταντέλια»
Το δημοσίευμα του «Kicker» αναφέρει ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας εξετάζεται ως αντικαταστάτης του Καρίμ Αντεγιέμι
Ενδιαφέρον της Ντόρτμουντ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια αποκαλύπτει το «Kicker».
Το κορυφαίο γερμανικό μέσο, που έχει για δεκαετίες έγκυρη πληροφόρηση σε ποδοσφαιρικά θέματα, αναφέρει στην ηλεκτρονική του έκδοση ότι η Ντόρτμουντ εξετάζει τον άσο του ΠΑΟΚ ως αντικαταστάτη του Καρίμ Αντεγιέμι ο οποίος πήρε μεταγραφή στη Μπαρτσελόνα.
Το δημοσίευμα έχει τίτλο: «Μετά τη μεταγραφή του Καρέτσα: Ο Κωνσταντέλιας επίσης στο ραντάρ της BVB». Ο Σαΐντ ελ Μάλα είναι ο μεγάλος στόχος της Ντόρτμουντ αλλά οι διαπραγματεύσεις με την Κολωνία δεν έχουν έως τώρα αίσιο αποτέλεσμα.
Το Kicker αναφέρει ότι υπάρχουν και άλλοι υποψήφιοι εάν δεν γίνει η μεταγραφή του και ένας από αυτούς είναι ο Κωνσταντέλιας.
« Ο 23χρονος μέσος διαθέτει τα χαρακτηριστικά που αναζητά η Ντόρτμουντ: είναι ευέλικτος στην επίθεση, αλλά δυνατότερος στο κέντρο, και διαθέτει δεξιοτεχνία και ταχύτητα στην ντρίμπλα. Ωστόσο, η αμυντική του πειθαρχία χρειάζεται βελτίωση. Ο Ιταλός δημοσιογράφος μεταγραφών Τζιανλούκα Ντι Μάρτσιο συνδέει επίσης τον διεθνή παίκτη με την Μπόρνμουθ, αναφέροντας την Τσέλσι και τη Γιουβέντους ως ανταγωνιστές» αναφέρει το δημοσίευμα.
Πάντως ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν επαφές της Ντόρτμουντ με τον ΠΑΟΚ και θυμίζει το... περσινό ναυάγιο με την Στουτγάρδη.
Το κορυφαίο γερμανικό μέσο, που έχει για δεκαετίες έγκυρη πληροφόρηση σε ποδοσφαιρικά θέματα, αναφέρει στην ηλεκτρονική του έκδοση ότι η Ντόρτμουντ εξετάζει τον άσο του ΠΑΟΚ ως αντικαταστάτη του Καρίμ Αντεγιέμι ο οποίος πήρε μεταγραφή στη Μπαρτσελόνα.
Borussia Dortmund hat nach kicker-Informationen Giannis Konstantelias als mögliche Verstärkung in der Offensive im Blick. Der Grieche von PAOK Saloniki bringt Tempo und Dribbelstärke mit. https://t.co/Be1WhKViG3— kicker Newsfeed (@kicker_feed) August 7, 2026
Το δημοσίευμα έχει τίτλο: «Μετά τη μεταγραφή του Καρέτσα: Ο Κωνσταντέλιας επίσης στο ραντάρ της BVB». Ο Σαΐντ ελ Μάλα είναι ο μεγάλος στόχος της Ντόρτμουντ αλλά οι διαπραγματεύσεις με την Κολωνία δεν έχουν έως τώρα αίσιο αποτέλεσμα.
Το Kicker αναφέρει ότι υπάρχουν και άλλοι υποψήφιοι εάν δεν γίνει η μεταγραφή του και ένας από αυτούς είναι ο Κωνσταντέλιας.
« Ο 23χρονος μέσος διαθέτει τα χαρακτηριστικά που αναζητά η Ντόρτμουντ: είναι ευέλικτος στην επίθεση, αλλά δυνατότερος στο κέντρο, και διαθέτει δεξιοτεχνία και ταχύτητα στην ντρίμπλα. Ωστόσο, η αμυντική του πειθαρχία χρειάζεται βελτίωση. Ο Ιταλός δημοσιογράφος μεταγραφών Τζιανλούκα Ντι Μάρτσιο συνδέει επίσης τον διεθνή παίκτη με την Μπόρνμουθ, αναφέροντας την Τσέλσι και τη Γιουβέντους ως ανταγωνιστές» αναφέρει το δημοσίευμα.
Πάντως ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν επαφές της Ντόρτμουντ με τον ΠΑΟΚ και θυμίζει το... περσινό ναυάγιο με την Στουτγάρδη.
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