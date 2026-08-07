Kicker: «Μετά τον Καρέτσα η Ντόρτμουντ έχει στα ραντάρ της και τον Κωνσταντέλια»
SPORTS
Γιάννης Κωνσταντέλιας Ντόρτμουντ Κωνσταντίνος Καρέτσας ΠΑΟΚ

Kicker: «Μετά τον Καρέτσα η Ντόρτμουντ έχει στα ραντάρ της και τον Κωνσταντέλια»

Το δημοσίευμα του «Kicker» αναφέρει ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας εξετάζεται ως αντικαταστάτης του Καρίμ Αντεγιέμι

Kicker: «Μετά τον Καρέτσα η Ντόρτμουντ έχει στα ραντάρ της και τον Κωνσταντέλια»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ενδιαφέρον της Ντόρτμουντ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια αποκαλύπτει το «Kicker».

Το κορυφαίο γερμανικό μέσο, που έχει για δεκαετίες έγκυρη πληροφόρηση σε ποδοσφαιρικά θέματα, αναφέρει στην ηλεκτρονική του έκδοση ότι η Ντόρτμουντ εξετάζει τον άσο του ΠΑΟΚ ως αντικαταστάτη του Καρίμ Αντεγιέμι ο οποίος πήρε μεταγραφή στη Μπαρτσελόνα. 

Το δημοσίευμα έχει τίτλο: «Μετά τη μεταγραφή του Καρέτσα: Ο Κωνσταντέλιας επίσης στο ραντάρ της BVB». Ο Σαΐντ ελ Μάλα είναι ο μεγάλος στόχος της Ντόρτμουντ αλλά οι διαπραγματεύσεις με την Κολωνία δεν έχουν έως τώρα αίσιο αποτέλεσμα. 

Το Kicker αναφέρει ότι υπάρχουν και άλλοι υποψήφιοι εάν δεν γίνει η μεταγραφή του και ένας από αυτούς είναι ο Κωνσταντέλιας. 

« Ο 23χρονος μέσος διαθέτει τα χαρακτηριστικά που αναζητά η Ντόρτμουντ: είναι ευέλικτος στην επίθεση, αλλά δυνατότερος στο κέντρο, και διαθέτει δεξιοτεχνία και ταχύτητα στην ντρίμπλα. Ωστόσο, η αμυντική του πειθαρχία χρειάζεται βελτίωση. Ο Ιταλός δημοσιογράφος μεταγραφών Τζιανλούκα Ντι Μάρτσιο συνδέει επίσης τον διεθνή παίκτη με την Μπόρνμουθ, αναφέροντας την Τσέλσι και τη Γιουβέντους ως ανταγωνιστές» αναφέρει το δημοσίευμα. 

Πάντως ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν επαφές της Ντόρτμουντ με τον ΠΑΟΚ και θυμίζει το... περσινό ναυάγιο με την Στουτγάρδη. 

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Διασκεδάζουμε υπεύθυνα, επιστρέφουμε με ασφάλεια

Με μια πρωτότυπη δράση κοινωνικής υπευθυνότητας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με όχημα τον Mythos 0.0% και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», ευαισθητοποίησε τα συναυλιακά κοινά για τη σημασία της υπεύθυνης κατανάλωσης και της ασφαλούς οδήγησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης