Σε δημοπρασία η μπάλα από το «χέρι του Θεού», το περίφημο γκολ του Μαραντόνα

Με τιμή εκκίνησης τα 2,5 εκατομμύρια δολάρια, όποιος δώσει τα περισσότερα θα μπορεί να έχει στην κατοχή του την μπάλα από το πιο γνωστό γκολ στην ιστορία