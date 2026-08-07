Σε δημοπρασία η μπάλα από το «χέρι του Θεού», το περίφημο γκολ του Μαραντόνα
Σε δημοπρασία η μπάλα από το «χέρι του Θεού», το περίφημο γκολ του Μαραντόνα
Με τιμή εκκίνησης τα 2,5 εκατομμύρια δολάρια, όποιος δώσει τα περισσότερα θα μπορεί να έχει στην κατοχή του την μπάλα από το πιο γνωστό γκολ στην ιστορία
Σε δημοπρασία βγαίνει η μπάλα από το «χέρι του Θεού», το περίφημο γκολ, που είχε πετύχει ο Ντιέγκο Μαραντόνα στον προημιτελικό αγώνα της Αργεντινής με την Αγγλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986 στο Μεξικό.
Κατά πολλούς είναι το πιο γνωστό γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Όταν ο Μαραντόνα εκμεταλλεύτηκε την κόντρα και στη διεκδίκηση στον αέρα, νίκησε με το χέρι τον Άγγλο τερματοφύλακα Πίτερ Σίλτον. Ο διαιτητής έδειξε σέντρα και αυτό ήταν, η Αργεντινή ήταν μπροστά στο σκορ με 1-0.
Την μπάλα του αγώνα είχε πάρει ο Τυνήσιος διαιτητής Αλί Μπιν Νασέρ. Μετά από 40 χρόνια αποφάσισε να τη δημοπρατήσει. Τη διαδικασία θα αναλάβει ο οίκος «Heritage Auctions» με έδρα το Τέξας στις ΗΠΑ.
Τιμή εκκίνησης θα είναι τα 2,5 εκατομμύρια δολάρια ενώ οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως μπορούν να υπάρξουν χτυπήματα που θα ξεπεράσουν και τα 10 εκατομμύρια. Η δημοπρασία θα γίνει το διάστημα 21-23 Αυγούστου.
Σε εκείνον τον αγώνα, όπως είναι γνωστό, ο Μαραντόνα είχε πετύχει και το δεύτερο γκολ της Αργεντινής. Εκείνο που είχε ψηφιστεί ως το πιο ωραίο στην ιστορία, όταν και είχε περάσει τη μισή Αγγλική άμυνα.
Η Αργεντινή είχε νικήσει 2-1 και είχε προκριθεί στα ημιτελικά του Μουντιάλ στο Μεξικό. Το οποίο και κατέκτησε τελικά.
Κατά πολλούς είναι το πιο γνωστό γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Όταν ο Μαραντόνα εκμεταλλεύτηκε την κόντρα και στη διεκδίκηση στον αέρα, νίκησε με το χέρι τον Άγγλο τερματοφύλακα Πίτερ Σίλτον. Ο διαιτητής έδειξε σέντρα και αυτό ήταν, η Αργεντινή ήταν μπροστά στο σκορ με 1-0.
Την μπάλα του αγώνα είχε πάρει ο Τυνήσιος διαιτητής Αλί Μπιν Νασέρ. Μετά από 40 χρόνια αποφάσισε να τη δημοπρατήσει. Τη διαδικασία θα αναλάβει ο οίκος «Heritage Auctions» με έδρα το Τέξας στις ΗΠΑ.
Τιμή εκκίνησης θα είναι τα 2,5 εκατομμύρια δολάρια ενώ οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως μπορούν να υπάρξουν χτυπήματα που θα ξεπεράσουν και τα 10 εκατομμύρια. Η δημοπρασία θα γίνει το διάστημα 21-23 Αυγούστου.
Σε εκείνον τον αγώνα, όπως είναι γνωστό, ο Μαραντόνα είχε πετύχει και το δεύτερο γκολ της Αργεντινής. Εκείνο που είχε ψηφιστεί ως το πιο ωραίο στην ιστορία, όταν και είχε περάσει τη μισή Αγγλική άμυνα.
Η Αργεντινή είχε νικήσει 2-1 και είχε προκριθεί στα ημιτελικά του Μουντιάλ στο Μεξικό. Το οποίο και κατέκτησε τελικά.
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